Michael Andretti is al maanden bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij de Formule 1. Nadat de overname van Alfa Romeo/Sauber op de klippen liep, wilde hij op eigen houtje een F1-team starten. De bestaande teams zitten hier echter niet op te wachten, grotendeels vanwege de inkomstenderving die zij daardoor te verwerken krijgen. Ook de F1-organisatie is niet te porren voor de komst van Andretti, ook niet na de aankondiging dat het de handen ineengeslagen heeft met General Motors. Andretti zou dan een Cadillac-fabrieksteam in F1 gaan runnen.

Red Bull F1-teambaas Christian Horner erkent dat Andretti en GM/Cadillac geweldige aanwinsten zouden zijn voor de koningsklasse, maar stelt in gesprek met het Amerikaanse RACER dat er nogal wat haken en ogen aan kleven. “Er bestaat geen twijfel over dat het twee fenomenale merken zijn voor de sport, maar met al deze dingen is uiteindelijk de hamvraag: ‘Wie gaat het betalen?’ Je kunt je wel voorstellen dat de teams, als zij degene zijn die het moeten betalen, ervoor gaan liggen.” Alleen McLaren en Alpine hebben publiekelijk min of meer aangegeven open te staan voor de komst van Andretti Cadillac. “Maar zij hebben in de Verenigde Staten al een samenwerking of zijn bereid motoren te leveren aan het F1-team. De andere acht teams zeggen: ‘Ho even, waarom zouden wij ons deel van de prijzenpot verdelen?’”

Horner ziet ook aan de kant van Liberty Media, de eigenaar van F1, bezwaren om Andretti Cadillac toe te laten en dat gaat verder dan alleen de financiële consequenties. “Ik kan me voorstellen dat zij er niet voor willen betalen, er zijn tien gezonde en competitieve franchises. Vanuit operationeel perspectief – pitboxen, logistiek, motorhomes – moeten ze nogal wat aanpassen. Ik weet zeker dat ze de voorkeur geven aan het Audi-model, dat ze zich inkopen in een van de huidige teams.” En Red Bull geeft ook de voorkeur aan een dergelijke optie: “Ik hoop dat er een oplossing komt, dat ze een van de bestaande teams kopen. Maar het is duidelijk dat het geweldige merken zijn, we zouden ze heel graag verwelkomen in F1.”

Horner begrijpt standpunt van de FIA

Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft meermaals aangegeven Andretti Cadillac graag in de Formule 1 te verwelkomen. Dit was een schop tegen het zere been van de F1-organisatie. De spanningen tussen beide partijen is de voorbije weken verder opgelopen. Horner begrijpt wel dat de FIA er graag een elfde team bij zou hebben: “Zij voelen geen financiële consequenties omdat ze niet delen in de prijzenpot, met meer teams zouden ze meer inschrijfgeld ontvangen. Ik heb wat dat betreft wel begrip voor de FIA. Maar ik denk dat ze daarover in conclaaf moeten met de commerciële rechtenhouder, het Concorde-akkoord van 2026 zou daar de juiste gelegenheid voor zijn.”

