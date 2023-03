Horner hoopt op inhaalrace Verstappen: "Als iemand dit kan, dan is het Max"

Max Verstappen begon in Saudi-Arabië als favoriet om de 22ste pole-position uit zijn Formule 1-carrière binnen te halen, waarmee hij overigens op gelijke hoogte was gekomen met Fernando Alonso. De praktijk is anders gebleken. In een mechanische sport bestaan er geen zekerheden en dat heeft Red Bull op het Jeddah Corniche Circuit eveneens gemerkt. Dankzij Sergio Perez is pole alsnog binnen de renstal gebleven, maar de regerend wereldkampioen moet zondag vanaf P15 komen.

"De aandrijfas is rechtsachter kapot gegaan. We moeten nog verder analyseren wat daar precies de oorzaak van is. Dit weekend hebben we in ieder geval geen enkel signaal gekregen dat zoiets kon gebeuren", begint Horner zijn terugblik op de kwalificatie in Jeddah. "Het is erg frustrerend, al is het enige positieve punt dat ik nu kan bedenken: ik heb dit probleem nog liever vandaag dan morgen."

De problemen van Verstappen zijn na het bewuste moment al snel gekoppeld aan eerdere wissels, die niet beperkt zijn gebleven tot Red Bull Racing, maar ook zusterteam AlphaTauri raakten. De motorwissel bij Nyck de Vries staat echter compleet los van Verstappens euvel. "Bij ons is het puur de aandrijfas in plaats van iets met de motor zelf, dus in dat opzicht is er geen link", verduidelijkt Horner. Achter de versnellingsbakwissel eerder op de zaterdag moet volgens hem ook niet al te veel worden gezocht. "Die was gepland, vooral om twee versnellingsbakken in de bestaande pool te hebben. Er was geen specifiek probleem dat heeft geleid tot deze wissel, het was gewoon zo gepland. Alleen wat er zojuist is gebeurd, dat was natuurlijk niet gepland... Daardoor proberen we de diepere oorzaak te achterhalen en ervoor te zorgen dat we het probleem aanpakken."

Wat is er zondag mogelijk voor Verstappen?

Het probleem komt op een beroerd moment, al valt daarbij twee kanten op te redeneren. Aan de ene kant valt te zeggen dat het scheelt dat Verstappen dit weekend zeer snel is om de schade op zondag beperkt te houden. De keerzijde is dat hij naast een op het oog comfortabele pole-position heeft gegrepen. "Het is bijzonder jammer, want zijn snelheid was waanzinnig", weet Horner ook. "In de eerste, tweede en derde training was hij ongelooflijk snel. We hebben hem jammer genoeg meer werk bezorgd dan gewenst, maar als er iemand naar voren kan rijden, dan is Max het wel.

De vraag is natuurlijk wat er zondag haalbaar is: het podium, of zit er net als vorig jaar op Spa-Francorchamps meer in? "Dit circuit is heel anders dan België. Gelukkig is het ook geen Monaco en hebben we nog steeds wel een snelle auto voor de race. We moeten vooral de eerste ronden zien te overleven, een goede strategie hebben en dan zover mogelijk naar voren komen." Daarbij wordt het interessant dat Verstappen niet ver achter Charles Leclerc staat, waardoor beide coureurs zich een weg naar voren gaan banen. "Het lijkt een zeer enerverende race te worden, ja, waarin die twee mannen door het veld willen snijden. Tegelijkertijd moeten we er als team natuurlijk ook voor zorgen dat Checo zijn ding kan doen, dat hij een goede start kent en vooraan kan strijden. Het zullen twee hele verschillende races worden voor ons, maar ook dat is onderdeel van de uitdaging in F1."

Video: Christian Horner blikt terug op de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië