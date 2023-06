Horner na honderdste F1-zege Red Bull: "Focus in fabriek al op volgend jaar"

De Grand Prix van Canada is niet de meest enerverende race van dit seizoen gebleken, maar voor Red Bull Racing wel eentje om te onthouden. Niet alleen is Max Verstappen qua zeges op gelijke hoogte gekomen met Ayrton Senna, het team heeft ook de honderdste overwinning in de wacht gesleept. Het is volgens teambaas Christian Horner een moment om bij stil te staan. "Absoluut. Om honderd overwinningen te scoren is een ongelooflijke prestatie. Het is een groot compliment voor het team, niet alleen de mensen hier, maar ook alle mensen in de fabriek die lange dagen draaien. Honderd races rijden is al veel, maar er honderd winnen is nog even andere koek. Dat is 27 procent van alle Grands Prix waaraan we hebben meegedaan, eigenlijk een ongelooflijke statistiek."

Fraaie woorden voor Albon

Net als Helmut Marko benadrukt ook Horner dat de manier waarop niet zo rechttoe rechtaan is geweest als vooraf gedacht. "Max is dit hele weekend sensationeel geweest, al was het toch een lastige race. Doordat het best koud was, kwamen de banden niet in het juiste window en was het ook moeilijk om die op temperatuur te houden. Maar Max heeft het goed gedaan en ook petje af voor Alexander Albon. Ik heb om eerlijk te zijn net zoveel naar zijn race zitten kijken als naar onze eigen race. Hij wist het halve veld achter zich te houden", spreekt Horner vol lof over de coureur die hij ook al onder zijn hoede heeft gehad bij Red Bull Racing.

Dat laatstgenoemde team heeft na acht raceweekenden in 2023 nog altijd een winstscore van honderd procent, waardoor die ene vraag ieder weekend blijft terugkomen: kan Red Bull misschien alle Grands Prix dit jaar winnen? "We bekijken het race voor race. Er kunnen zoveel dingen verkeerd gaan. Dus kunnen we in theorie alle races winnen? Ja. Maar gaat dat in de praktijk ook gebeuren? Wie weet, er zijn heel veel variabelen in dit spelletje. We bekijken het per race en voorlopig doet ons team het geweldig en rijdt Max ook op een ongekend hoog niveau."

Schaken op twee borden tegelijk

Waar Horner over het restant van 2023 praat, blijkt de blik achter de schermen al voor een belangrijk deel op volgend jaar te zijn gericht, zo vertelt de teambaas in Montreal. "Je moet een balans tussen die twee dingen vinden, natuurlijk ook omdat wij veel minder windtunneltijd hebben dan de rest. Daardoor moeten we de tijd die we hebben zo goed mogelijk benutten en moeten we goed nadenken over volgend jaar. Je schaakt eigenlijk op meerdere borden tegelijk. Doordat het reglement stabiel blijft, kun je de dingen die je nu leert natuurlijk ook meenemen naar volgend jaar. Dus ja, we zullen nog wel wat nieuwe dingen voor deze auto gaan brengen, maar in de fabriek ligt de focus al voor een groot gedeelte op volgend jaar."

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Canada