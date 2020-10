Horner: Bevriezen motorische ontwikkeling cruciaal voor Red Bull

Na de aankondiging van Honda blijft één van voornaamste thema's in de Formule 1 wat beide Red Bull-teams na afloop van het Formule 1-seizoen 2021 doen. Een vertrek is formeel nog niet uitgesloten, ook al omdat het Concorde Agreement die optie biedt, al hebben Marko en de zijnen een ander plan. Het energiedrankenmerk moet idealiter de motoren en intellectuele eigendommen van Honda overnemen om de periode tot de invoering van het nieuwe motorreglement te overbruggen. Dat nieuwe reglement staat formeel voor 2026 op de rol, al gaan er in de Formule 1 steeds meer stemmen op om de invoering naar voren te halen.

Hoe dan ook: voor 2022 zal dat nog geen soelaas bieden en moet er een andere oplossing komen. "Red Bull is in essentie natuurlijk geen fabrikant van racemotoren. Een constructeur van het eigen chassis zijn is weliswaar één ding, maar je eigen motoren bouwen is nog een heel ander aspect", begint Horner zijn uitleg. "Maar onder de juiste omstandigheden en als we overeenstemming met Honda kunnen bereiken, dan zijn we best bereid om die uitdaging [van de motoren in eigen beheer nemen] aan te gaan."

"Maar dat is in sterke mate afhankelijk van een drastische kostenbesparing op motorisch vlak. Het gaat nu echt om astronomische bedragen", vervolgt de Red Bull-teambaas. Hij komt dan ook uit bij de harde eis die Helmut Marko achter de schermen al eerder op tafel heeft gelegd. "Of wij de Honda-motoren kunnen overnemen hangt volledig af van het bevriezen van de doorontwikkeling", zo bevestigt Horner. "Dat moet waarschijnlijk gebeuren na afloop van het F1-seizoen 2021 en voortduren tot de invoering van het nieuwe motorreglement. Als ze dat nieuwe reglement naar voren willen halen, dan vind ik dat prima. Maar onder het huidige reglement en met de uitdagingen waar zowel wij als ook de hele Formule 1 mee te maken krijgen, kunnen wij deze stap alleen zetten als de omstandigheden gunstig zijn."

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft inmiddels al, desgevraagd door Motorsport.com, laten weten dat het merk met de ster het plan van Red Bull wil steunen en ook bereid is om de motorische doorontwikkeling te bevriezen. Naar verluidt vinden er na afloop van het raceweekend in Portimao gesprekken plaats met alle betrokkenen over het plan van Red Bull.

