Horner blijft geloven in Red Bull-concept: "Rake Mercedes ook hoger"

Wie zijaangezichten van Red Bull-bolides uit de voorbije jaren bekijkt, ziet het meteen: de achterstand staat behoorlijk ver omhoog in verhouding tot de voorkant van de auto. Het is de zogenaamde hoge rake: een manier om extra downforce te genereren, al is de keerzijde dat deze aanpak extra 'drag' oplevert - nadelig voor de topsnelheid. Onder meer Daniel Ricciardo heeft al laten weten dat 'auto's met een hoge rake waarschijnlijk de beste tijd hebben gehad'. Hij vermoedt dat de rek wat uit het concept is, des te meer omdat Mercedes met een minder rigoureuze aanpak nog grotere stappen kan zetten.

Horner is het echter niet met deze visie eens. Volgens de teambaas is het verschil tussen Red Bull en Mercedes helemaal niet zo groot meer qua rake. "Mercedes heeft de achterkant van hun eigen auto ook steeds verder verhoogd. Als je kijkt in welke mate Mercedes omhoog is gegaan met de eigen rake, dan zitten ze nu niet eens meer zover van onze hoogte af hoor", aldus Horner tegenover onder meer Motorsport.com. "In dat opzicht ben ik het niet eens met allerlei opmerkingen dat een hoge rake niet meer zou werken."

De Britse teambaas ziet die hoge rake dan ook niet als voornaamste oorzaak van de technische worsteling die Red Bull aan het begin van dit F1-seizoen heeft doorgemaakt. "Nee, de huidige auto's zijn aerodynamisch gewoon erg gecompliceerd. Om dat te beseffen, hoef je alleen maar even naar alle componenten van de barge boards, voorvleugels en zelfs de onderkant van die voorvleugels te kijken. Dan kom je onvermijdelijk een keer in een situatie terecht waarin niet alles in alle omstandigheden harmonieus samenwerkt. Maar ik denk dat we inmiddels wel een goed beeld hebben van wat er verkeerd is gegaan en hopelijk hebben we op basis daarvan ook goede verbeteringen in de pijplijn."