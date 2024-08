Horner en Marko reageren verschillend op Verstappen-uitspraken van Wolff

De hervatting van het Formule 1-seizoen in Zandvoort is in meerdere opzichten uitgedraaid op een enerverend raceweekend. Op de baan viel met name het enorme verschil tussen McLaren en Red Bull Racing op, naast de baan zorgde een mediasessie van Toto Wolff met een select groepje Nederlandse media voor reuring. Tijdens het gesprek in de hospitality versprak Wolff zich enigszins, waarmee hij min of meer Andrea Kimi Antonelli aankondigde als Mercedes-coureur voor het Formule 1-seizoen 2025. Wolff ging eveneens uitvoerig in op Max Verstappen en de kans om ooit nog met hem samen te werken.

"De auto's van Toto gingen ook niet echt lekker"

Die samenwerking gaat er in 2025 niet komen, zo vertelde Wolff aan de aanwezige media, waaronder Motorsport.com. De Oostenrijker liet weten in de zomerstop nog wel weer met de Verstappens te hebben gesproken, maar dat de consensus luidt dat een overstap voor het Formule 1-seizoen 2025 niet haalbaar is. De uitspraken hebben veel aandacht getrokken in de paddock, tot verbazing van Red Bull-teambaas Christian Horner. "Ik vind het verrassend hoeveel open discussie er over dit onderwerp plaatsvindt in de media", reageert de Brit na afloop van de Dutch Grand Prix. "De situatie tussen onszelf en Max was altijd duidelijk. Anderen kunnen praten wat ze willen, maar wij voelen ons comfortabel met hoe de zaken ervoor staan."

Gevraagd of het risico op een vertrek van Max Verstappen richting 2026 alsnog bestaat, kan Horner het niet laten om een klein sneertje aan Wolff uit te delen. "Het is aan ons om te leveren. We hebben een contract met Max tot en met 2028, dus nogmaals, het is aan ons om te leveren. Maar ik heb de auto's van Toto het zondag ook niet zo goed zien doen..." Met het woord leveren maakt Horner duidelijk dat Red Bull Verstappen van een competitieve auto moet voorzien om hem binnenboord te houden. "2028 is nog ver weg. Het is aan ons om hem een auto te bieden die races kan winnen. Ieder contract bevat prestatieclausules, al gaan we er niet over praten wat die elementen precies zijn. Zolang wij hem van een competitieve auto kunnen voorzien, dan weten we wat de situatie is."

"Logisch, want ze wonen allemaal in Monaco"

Waar Horner verbaasd zegt te zijn door het feit dat gesprekken tussen Mercedes en de Verstappen publiekelijk een onderwerp van gesprek zijn geworden, vindt Red Bull-topadviseur Helmut Marko het een stuk minder verrassend. "Ze wonen allemaal in Monte Carlo, dus het is logisch dat ze elkaar ontmoeten en koffie drinken. Ik weet niet waar ze dan over praten, maar Wolff heeft natuurlijk enkele dingen gezegd. Het hoort ook bij de zomerstop, dat verhalen zoals dit opkomen", laat Marko tijdens een exclusief interview aan Motorsport.com weten. De Oostenrijker maakt zich er niet al te druk over. Dat geldt ook voor de vraag of Verstappen richting 2026 - als zowel het motor- als chassisreglement ingrijpend op de schop gaat - alsnog om zich heen kan kijken. "Laten we ons focussen op het 2024-kampioenschap."