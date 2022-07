Sinds de intrede van nieuwe technische reglementen werden en worden diverse F1-teams geteisterd door porpoising. In een poging dit in te dammen liet de FIA voorafgaand de Franse Grand Prix weten de regelgeving vanaf 2023 aan te passen. Dit houdt in dat de vloer met 25 millimeter verhoogd wordt en dat er strengere controles worden gedaan met betrekking tot de flexibiliteit van de vloer. Diverse F1-teams hebben zich uitgesproken tegen deze wijzigingen. Onder meer Red Bull Racing heeft laten horen tegen deze veranderingen te zijn. De Oostenrijkse equipe vindt niet dat teams die er weinig last van hebben de prijs moeten betalen voor de problemen van anderen.

Op de vraag van Motorsport.com aan Horner hoe de situatie moet worden opgelost, antwoordt de Brit. "De regelmakers moeten het normale proces volgen. Ik heb in Frankrijk geen problemen gezien. In de laatste drie of vier Grands Prix heb ik het zelfs niet meer gezien. Er moet een oplossing komen die met gezond verstand bedacht is. We moeten nu niet halverwege dit jaar de regels gaan herschrijven voor volgend jaar. Met het budgetplafond is dat gewoon te laat", zegt de Red Bull-teambaas. "Voor kleinere teams wordt het probleem alleen nog maar groter, die hebben simpelweg de middelen niet om snel te reageren. Welke maatregel ook wordt genomen, het moet een verstandige zijn."

In Frankrijk laat Horner weten dat een eventuele verandering allemaal bedoeld is om een bepaald team te helpen, waarmee de Engelsman naar Mercedes verwijst. Dat team kampt meer met het probleem dan andere formaties. Mercedes ontkent dit en zegt dat wijzigingen aan de vloer geen garantie zijn voor een betere vorm. Volgens het technisch reglement mag de FIA zonder aankondiging of vertraging veiligheidsaanpassingen doorvoeren, waarbij steun van teams niet nodig is. Een aantal teams betwijfelt echter of het wel echt een veiligheidsprobleem is, waaronder Red Bull. "Het is aan het team om te bepalen hoe je de auto wil gebruiken", vervolgt Horner. "Je kunt porpoising eenvoudig wegnemen, maar dat gaat ten koste van de performance. Het is niet de taak van de FIA om ervoor te zorgen dat een bepaald team competitief is. Anders hadden we in de afgelopen tien jaar wel vaker dergelijke wijzigingen gehad."

Een deel van het probleem volgens Horner is dat er geen definitie is van wat het veiligheidsprobleem is volgens de FIA-reglementen. De Brit vindt dat de autosportbond te gemakkelijk de veiligheidskaart trekt. "Er kan iets gedaan worden, maar we moeten verstandig zijn. De cijfers die zijn besproken zijn veel te extreem in vergelijking met de realiteit." Horner voegt eraan toe dat F1 moet oppassen met het overreageren op basis van een paar voorbeelden en dat hij er het vertrouwen in heeft dat teams het in de winter ook zonder wijzigingen wel op orde krijgen. Hoewel er een verdeeldheid is binnen de teams, benadrukken ze allemaal de noodzaak van een snelle oplossing, dit omdat ontwikkeling van de 2023-auto al begonnen is. "Het is nu te laat om de auto voor volgend jaar helemaal opnieuw te ontwerpen. Als de vloer met 25 millimeter stijgt, dan is de aerodynamica compleet anders", besluit Horner.

