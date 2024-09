Het optimisme dat na de vrijdag bij Red Bull Racing heerste, is na de Formule 1-kwalificatie in Monza helemaal verdwenen. De Oostenrijkse renstal leek even op weg naar een goede klassering, maar in Q3 viel het resultaat enorm tegen. Max Verstappen klokte slechts de zevende tijd, Sergio Pérez eindigde nog een positie lager. Red Bull-teambaas Christian Horner zegt niet goed te weten waar deze dramatische sessie vandaan kwam.

"Ik begrijp niet waarom we een 1.19.6 op gescrubde banden konden rijden en dat we daarna op twee verse setjes softs niet verder dan een 1.20 kwamen", vertelt de Brit aan Sky F1. "Het is duidelijk dat Max geen goede balans in de auto had, dat konden we aan zijn reactie horen. Er is iets fundamenteels aan de hand, waardoor we op dit moment niet bovenaan meedoen. We moeten begrijpen waarom we op oude banden een goede tijd konden rijden en waarom dat op nieuwe exemplaren niet lukte."

In de paddock wordt veel gewezen naar het nieuwe asfalt in Monza, maar Horner wil dat niet als excuus gebruiken. "In Q2 zag het er helemaal niet zo slecht uit", zegt de teamchef. "Wel hadden we toen al problemen met de bestuurbaarheid, precies waar Max het al over had. In Q3 ging het echter mis. Anderen konden hun tijd verbeteren, maar wij zaten er ver vandaan. We moeten begrijpen waarom en dat moet snel gebeuren."

'Dezelfde problemen'

Het grote probleem bij Red Bull dit seizoen is het uitblijven van goed werkende updates. Horner erkent dat het lijkt alsof zijn team stil is blijven staan. "In alle eerlijkheid, we hebben dezelfde problemen met de auto als aan het begin van het seizoen. We hebben heel veel data verzameld, maar het is veel werk om alles te doorgronden. We moeten er snel mee aan de slag", laat hij weten. "We zien dat McLaren de laatste races een grote stap heeft gezet, en nu staan we ook achter Mercedes en Ferrari. Er is veel werk te verzetten, maar zondag worden de punten verdeeld. Starten van de zevende en achtste plek is niet echt ideaal. Het zal zwaar worden."