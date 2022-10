Zo reageert Horner op de vermeende Red Bull-overtreding en alle beschuldigingen

Ook in Austin draait het in de paddock nog volledig om het budgetplafond en de vermeende overtreding van Red Bull Racing in 2021. Het team uit Milton Keynes bleef met de eigen berekeningen onder de grens van 145 miljoen dollar, maar volgens de FIA-richtlijnen is het team eroverheen gegaan - naar verluidt met zo'n 1.8 miljoen. Het zou te maken hebben met verschillende interpretaties, bijvoorbeeld over de catering, ziektekosten, 'gardening leave' van Dan Fallows, de belastingregels in Engeland en reserve-onderdelen die inmiddels voor (show) runs worden gebruikt.

Het is een zaak die bijzonder lang door suddert en extreem veel reuring heeft opgeleverd. Zo hebben concurrenten al hard op de trom geslagen om een zware straf af te dwingen, waarbij Zak Brown zelfs een brief naar de FIA heeft gestuurd. "Iemand beschuldigen van vals spel zonder de feiten te kennen is ronduit schokkend. Het is respectloos naar onze coureurs, onze teamleden en brengt ons merk ook schade toe. Bovendien zitten ze mijlenver van de realiteit af. Zulke beschuldigingen kun je simpelweg niet uiten zonder enige kennis van zaken", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten in de persconferentie. "Dit heeft een enorme impact op ons personeel. Kinderen van werknemers worden gepest. Nogmaals: het is schokkend dat een concurrent ons op deze manier beschadigt."

Horner belooft openheid, geen doofpot zoals met Ferrari

Cruciale vraag luidt natuurlijk of Red Bull een sportief voordeel heeft behaald met de extra uitgaven. Zo kan betoogd worden dat zelfs cateringkosten indirect een voordeel verschaffen. Teams die dergelijke zaken wel hebben meegerekend, konden dat geld namelijk niet aan de doorontwikkeling uitgeven waardoor het indirect een sportief gevolg kan hebben. Horner rekent echter af met die suggesties: "We hebben absoluut geen voordeel behaald. Je moet kijken naar de relevante kosten onder het budgetplafond en wat erbuiten valt. In onze optiek vallen de relevante kosten van ons keurig onder het budgetplafond, al praten we daar natuurlijk met de FIA over. Wij hebben echt nul voordeel behaald bij de doorontwikkeling, niet in 2021 en ook niet richting 2022. Sommige teams praten zelfs over 2026 en dat is volstrekt belachelijk. Onze cijfers zaten ruim onder de grens. We hadden wel verwacht dat de FIA bepaalde dingen zou verduidelijken, dat is normaal met nieuwe regels, maar we hebben absoluut geen voordeel gehad. De claims van andere teams zijn compleet fictief."

Horner is dermate overtuigd van zijn gelijk dat hij bereid is om volledige openheid van zaken te geven als het proces is afgerond. Een doofpot zoals over de Ferrari-motor uit 2019 komt er ditmaal dus niet. "We zitten nu middenin een proces met de FIA. Hopelijk kunnen we hier binnenkort in alle openheid over praten en vertellen waarom we volgens ons onder het budgetplafond zijn gebleven." Het proces dat Horner benoemt, gaat natuurlijk over de strafmaat. In Austin hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden, waarbij naar verluidt een financiële straf is voorgesteld plus een reductie van 25 procent windtunneltijd. "Daar kan ik niet op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat het proces nog loopt. Voor de Formule 1 zou het in ieder geval goed zijn om snel duidelijkheid te hebben."

