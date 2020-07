Horner: Hongaarse coronaregels 'zwaar' voor personeel

De tien F1-teams zijn al sinds begin juli op pad. Tot afgelopen maandag verbleven ze op en rond de Red Bull Ring in Oostenrijk, maar inmiddels is iedereen in Hongarije. De autoriteiten daar hebben in niet mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven streng te zullen toezien op het naleven van de coronamaatregelen. Vooral voor personeel van buiten de Europese Unie – dus ook uit het Verenigd Koninkrijk – zijn die maatregelen een stuk strenger dan in Oostenrijk. Zo mag het personeel alleen in het eigen hotel of op het circuit verblijven en dreigen hoge geldboetes en zelfs gevangenisstraffen voor mensen die de regels overtreden.

“Het zal zwaar voor ze zijn”, geeft Horner toe. “Maar we hebben net drie maanden thuis opgesloten gezeten en we wisten dat dit één van de voorwaarden was waaronder we weer konden racen. Als je de keuze hebt tussen deze omstandigheden of helemaal niet racen dan denk ik dat we hier allemaal voor tekenen.”

Horner ziet lichtpuntjes nu de Formule 1-organisatie de Grands Prix van Toscane en Rusland aan de kalender heeft toegevoegd. “De situatie wordt hopelijk wat beter nu er steeds meer races bevestigd worden. Bovendien, Hongarije is een circuit waar we lol in hebben en hopelijk goed kunnen presteren.”

Ook Guenther Steiner, teambaas van Haas F1, baalt van alle restricties, maar denkt dat zijn personeel een weekje lockdown wel zal overleven. “Ik weet dat je niet wilt horen dat je niet naar buiten mag, maar het is maar één race en ik denk dat we blij mogen zijn dat we weer kunnen racen. We moeten de [lokale] regels respecteren en doen wat ze ons opdragen. Ik vind het geen probleem.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl sluit zich bij zijn collega’s aan. “Die ‘opsluiting’ in het hotel is echt niet het grootste probleem. We begrijpen allemaal dat we de regels moeten volgen en we zijn ons er ook allemaal van bewust dat het erg belangrijk is om deze races te doen. We zaten – zeker bij McLaren – in een crisis en ik ben er van overtuigd dat we hier als team goed door heen komen.”

Met medewerking van Jonathan Noble