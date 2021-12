Horner grapt op FIA-gala: "Ik heb een directe lijn met de racegoden"

Het voorbije Formule 1-seizoen valt met recht bijzonder te noemen en dat geldt ook zeer zeker voor de finale. Bijna geen weekend is zonder controverse voorbijgegaan en na het slotweekend zijn de boze gezichten bij Mercedes te vinden. Toto Wolff en Lewis Hamilton zijn zelfs dermate 'gedesillusioneerd' dat ze het jaarlijkse FIA-gala laten schieten. Alhoewel Red Bull-teambaas Horner de emoties tot op zekere hoogte wel begrijpt, geeft hij in Parijs aan dat de ontknoping voelt als gerechtigheid. "Er zijn zoveel beslissingen tegen ons gegaan, zelfs afgelopen zondag in de race nog. In Saudi-Arabië zijn er ook beslissingen tegen ons genomen en dit jaar hebben we eveneens veel pech gehad."

"Denk nog maar eens terug aan Imola. Hamilton staat daar in het grind en moet eigenlijk een rondje achter liggen op Max, maar dan crasht zijn teammaat met een Williams en kan hij toch nog tweede worden. En dan natuurlijk die race in Silverstone... Hamilton krijgt weliswaar een straf, maar kan de race nog steeds winnen en krijgt er ook de snelste raceronde bij", zo somt Horner op in een speciale persconferentie op het FIA-gala.

"Wij hebben het gevoel dat veel dingen tegen ons zijn gegaan dit jaar, al kun je die dingen doorgaans wel tegen elkaar wegstrepen over het hele jaar. Precies dat is zondag ook gebeurd. Ik heb tijdens de race nog vanaf de pitmuur gezegd dat het kampioenschap verloren leek voor ons. Lewis en Mercedes hadden het snellere pakket in Abu Dhabi en daardoor hadden wij iets bijzonders van de racegoden nodig", vervolgt Horner tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik ben blij dat ik nu een direct lijntje met die racegoden heb. We mogen in de toekomst niet meer met Michael Masi communiceren, dus misschien houd ik dit lijntje maar aan", grapt de Brit.

Dat de ontknoping op het Yas Marina Circuit de uitkomst oneerlijk zou maken - zoals Mercedes betoogt - vindt Horner absoluut niet. "Mensen in deze wereld hebben nogal een kort geheugen. Ze zijn al vergeten wat er eerder dit jaar is gebeurd. Het is natuurlijk een extreem lang seizoen geweest en ik denk dat Max zonder enige twijfel de verdiende kampioen is over het hele jaar gezien. Wat er zondag is gebeurd, heeft tot veel reacties geleid, maar dat is onderdeel van de sport. Wij hebben veel pech gehad dit jaar en zondag zat het met de safety car een keer mee, al hebben we tactisch nog steeds de juiste keuzes gemaakt. Max verdient deze titel echt en wij zijn ontzettend trots op hem. Alle races waarin hij dit jaar de finish heeft gehaald, is hij als eerste of tweede geëindigd."

