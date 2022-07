Horner grapt over vleugel: "Misschien kopiëren wij nu iets van Aston Martin"

Bij de 'technical viewing' voor pers in de pitstraat ging de aandacht vooral uit naar Haas. Het Amerikaanse team heeft Kevin Magnussen voorzien van wat een witte Ferrari wordt genoemd. Iets verderop was bij Aston Martin echter een noviteit te vinden die minstens zo interessant is. Het team uit Silverstone is met een nieuwe achtervleugel voor de dag gekomen, eentje die het effect van de wing endplates probeert na te bootsen. Omdat de uiteinden van de achtervleugel een vortex creëren en gebruikt kunnen worden om de auto erachter in de vuile lucht te zetten, heeft de FIA ingegrepen met het technisch reglement voor dit jaar.

Aston Martin streeft echter een soortgelijk effect na door de zijkanten in een krullende vorm verder omhoog te laten lopen. Het moet net als de wing endplates de luchtstroom achter de eigen auto verstoren, hetgeen precies het tegenovergestelde is van waar het 2022-reglement op gericht is. Het roept de vraag op of de FIA niet in gaat grijpen met een technische richtlijn voor Spa om het grijze gebied weg te nemen, al is Aston Martin daar niet bang voor. "Bij het ontwikkelen van deze dingen wacht je niet tot het laatste moment om het te laten zien aan de FIA. We hebben tijdens het hele proces contact gehad met de FIA en het onderdeel pas gebruikt nadat zij akkoord waren gegaan."

Mocht de FIA het daadwerkelijk accepteren, is het volgens rivaliserende teams wachten op vergelijkbare ontwerpen na de zomerstop. "Ik kan je verzekeren dat negen teams dit nu al testen in de CFD-modellen. Als het daadwerkelijk sneller blijkt, dan zul je snel nog negen van deze vleugels zien", laat Alan Permane in Boedapest weten. "Als het volledig legaal wordt geacht door de FIA, dan zie ik niet in waarom dat niet zo zou zijn. Ik begrijp wel dat het niet in de geest van het reglement is, maar als teams willen wij alleen maar sneller gaan en natuurlijk betrouwbaar zijn."

Ook de topteams kijken met bovenmatige interesse naar het ontwerp van Aston Martin, zo erkennen Ferrari en Red Bull Racing. De teambaas van het laatstgenoemde team, Christian Horner, kan het daarbij niet laten om op een vraag van Motorsport.com nog even met een knipoog te komen. "Als dit binnen het reglement valt, dan opent het nieuwe deuren. Misschien zullen we voor één keer iets van Aston Martin kopiëren in plaats van andersom", krijgt Horner de lachers in de perszaal op zijn hand. Hij doelt daarmee natuurlijk op de 'groene Red Bull' die vanaf de Spaanse Grand Prix dit seizoen te zien is. Voor die race besloot Aston Martin het concept van Red Bull te kopiëren.