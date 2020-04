Horner: “Zonder publiek racen op Red Bull Ring haalbaar”

Door de eerste negen Grands Prix van het Formule 1-seizoen 2020 ging al een streep en de verwachting is dat de Franse Grand Prix op 28 juni hetzelfde lot ondergaat door de restricties op publieke evenementen in Frankrijk. Oostenrijk zou in dat geval de eerste race op de kalender worden en rond de race op de Red Bull Ring heerst eer optimisme. Vicekanselier Werner Kogler kondigde woensdag aan dat de topsport mogelijk al vanaf 1 mei opgestart kan worden, hoewel dat nog met beperkingen zal zijn. Zo is publiek niet welkom en blijven in- en uitreisbeperkingen voorlopig nog wel gelden.

Dat biedt hoop voor de Formule 1, dat op 5 juli nabij Spielberg neer moet strijken op de Red Bull Ring. Ook bij Christian Horner is er hoop dat er geracet kan worden in Oostenrijk. In de Vodcast van Sky Sports vertelde de Brit dat er gesprekken gaande zijn. “De Red Bull Ring is een kant-en-klare faciliteit en het kan in een heel korte tijdsperiode gereed zijn om aan de criteria van de FIA te voldoen. Het vooruitzicht om achter gesloten deuren een race te rijden is absoluut haalbaar.”

“Ik denk dat er een gefaseerde route komt naar volwaardige Grands Prix en er zijn bepaalde circuits waarover gesproken wordt, evenals evenementen zonder publiek waarbij potentieel alleen gefocust wordt op tv met een beperkt aantal mensen, een beperkte hoeveelheid operationeel personeel daar als een manier om het kampioenschap op gang te krijgen”, vervolgde Horner, die ziet dat de F1 een belangrijk voordeel heeft ten opzichte van andere sporten die op dezelfde manier hun competitie (weer) willen opstarten. “Natuurlijk is er in de Formule 1 meer afstand tussen de deelnemers, ze hebben helmen op et cetera. Er is dus ook die natuurlijke afstand. Het is iets waar Oostenrijk en Red Bull naar kijken, maar natuurlijk moeten ze samenwerken met lokale autoriteiten en overheden. En op dit moment wordt daar slechts over gesproken.”