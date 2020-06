Horner sluit Britse Grand Prix later in 2020 niet uit

De oorspronkelijke plannen van de Formule 1 om het seizoen 2020 alsnog te laten starten werden in de war geschopt door de Britse overheid. Na twee races op de Red Bull Ring wilde de F1 voor twee races afreizen naar Silverstone. Een verplichte veertiendaagse quarantaine voor arriverende reizigers lijkt die plannen in de war te schoppen, te meer omdat de sport geen uitzonderingspositie krijgt. Daardoor lijkt de F1 over te moeten schakelen op een alternatieve kalender, waarbij eerst meerdere races op het Europese vasteland worden verreden.

De teams zijn hierdoor mogelijk enkele opeenvolgende weken van huis, maar Horner denkt niet dat dit een probleem is. “Ik denk dat het een mogelijkheid is dat we misschien een periode weg zijn. We weten dat Oostenrijk de eerste van een aantal races gaat zijn en daarna moeten we bekijken hoe het verder gaat”, vertelde hij aan The Race. “We hebben net allemaal tweeënhalve maand thuis gezeten, dus daarom is het zeker niet het slechtste scenario als we straks vier of vijf weken weg zijn, als we daarmee het seizoen van start kunnen laten gaan. We zijn uiteindelijk racers.”

Horner blijft echter optimistisch en denkt niet dat de Britse Grand Prix helemaal van de baan is als die niet in juli door kan gaan. Als de situatie in Groot-Brittannië in de komende periode beter wordt, ziet hij de F1 later in het jaar alsnog naar Silverstone afreizen. “We doen misschien Oostenrijk, Oostenrijk en een andere Europese race, en gaan dan terug naar Groot-Brittannië. Tegen die tijd zitten we ongeveer in augustus. Je mag hopen dat er tegen die tijd meer bewegingsruimte komt, als de situatie zich blijft verbeteren.”

Hoewel Horner er geen problemen mee heeft als de F1 het seizoen moet aftrappen met vier races in vier weekenden, denkt hij niet dat dit nodig gaat zijn. “De situaties veranderen iedere dag en Groot-Brittannië ligt iets achter op de rest van Europa, maar hopelijk verandert die situatie. Het wordt iedere drie weken geëvalueerd en zodra de cijfers dalen, worden deze bepalingen mogelijk versoepeld. De kalender is op dit moment zeer flexibel, omdat er natuurlijk geen publiek bij deze Europese races aanwezig is. Het is alsof je een testcircuit huurt.”