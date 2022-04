De Grand Prix van Australië werd de afgelopen twee seizoenen niet verreden vanwege het coronavirus, maar in 2022 is de race terug. Ten opzichte van de laatste editie is het circuit door Albert Park in Melbourne op meerdere punten aangepast. De belangrijkste verandering is het vervangen van de langzame chicane - de oude bochten 9 en 10 - voor een veel vloeiendere sectie, waardoor er bovendien ruimte is gekomen voor een vierde DRS-zone. Met slechts twee detectiepunten is het zeker een mogelijkheid dat er opnieuw spelletjes gespeeld gaan worden rond deze detectielijnen, zoals Charles Leclerc en Max Verstappen dat in Saudi-Arabië ook al deden. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is daar geen fan van.

“Dat wil je absoluut niet. Als de DRS-lijn in Jeddah bijvoorbeeld iets later of zelfs in de bocht had gelegen, dan was het tactische spel er niet geweest”, meent Horner. Tegelijkertijd is hij benieuwd wat de toevoeging van een extra DRS-zone gaat brengen in de race. “Wat hier met vier DRS-zones denk ik interessant wordt, is dat je als achterste coureur bijna de hele ronde lang DRS hebt. En wat je met DRS ook niet wil, is dat het te makkelijk wordt en je er zo langs gaat. DRS moet er eigenlijk voor zorgen dat je iets meer een slipstreameffect krijgt. Je moet een run kunnen maken, zonder er aan een van beide kanten langs te vliegen.”

Horner denkt dat de race door de aanwezigheid van vier DRS-zones uit kan lopen op een inhaalfestijn zoals we dat kennen uit de MotoGP. “Het wordt interessant om te zien hoeveel effect de lengte van deze DRS-zones heeft tijdens de race. Het kan een MotoGP-achtige race worden, waarin je twee of drie keer per ronde van positie wisselt.” Tegelijkertijd wil de Brit niet direct een oordeel vellen of dat is wat iedereen wil zien. “Wacht even tot zondag en oordeel dan pas. Maar het hangt af van de lengte van de DRS-zones en hoe effectief het is. Als het te makkelijk is om in te halen, dan is dat niet goed.”

Goede weg ingeslagen tijdens vrijdagse trainingen

Vrijdag werkten de Red Bull-coureurs hun eerste twee sessies in Melbourne af. Verstappen eindigde de dag met de tweede tijd, teamgenoot Sergio Perez eindigde op de vijfde plek. Aanvankelijk was de RB18 echter nog niet helemaal in balans, maar dat is door aanpassingen aan de afstelling verbeterd. “Het was gewoon een heel productieve sessie. Ik denk dat we goede veranderingen hebben doorgevoerd, waardoor de auto dichter en dichter bij het operationele raamwerk kwam”, aldus Horner. “De racerun aan het einde zag er ook heel behoorlijk uit. We hebben vannacht nog wat werk te doen en wat dingen te verbeteren, maar we zijn de goede weg ingeslagen en de auto begint goed te reageren op de veranderingen.”