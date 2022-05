Horner: "Gevecht Verstappen en Leclerc niet goed voor mijn bloeddruk"

Red Bull begon het raceweekend in Miami bijzonder matig, met slechts vijftien ronden voor Max Verstappen op vrijdag. Het zette de Nederlander op achterstand voorafgaand aan de kwalificatie, al viel daar een etmaal later niets meer van te merken. "Het was al met al een goed herstel van Max. Hij heeft vrijdag veel rijtijd verloren en geen lange run kunnen doen. Als je dat in ogenschouw neemt, dan heeft hij zondag briljant gereden", laat Christian Horner voor de camera van Viaplay weten.

De teambaas had van tevoren aangegeven dat Verstappen minimaal één Ferrari in de openingsronde moest pakken om het teamspel van de Scuderia te dwarsbomen. Bij het doven van de lichten bleek dat vanaf de schone kant van de grid ook mogelijk. "Max had een goede start en maakte de tweede inhaalactie ook toen die nodig was", duidt Horner op het passeren van Leclerc aan het begin van ronde 9. Dat leek al vroeg de beslissende move te zijn, al zorgde tussenkomst van de safety car zoals bekend voor een prachtige sprintrace. "De druk na de safety car-fase was immens", weet ook Horner. "Leclerc gooide alles in de strijd wat hij had. Gelukkig had Max net genoeg om stand te houden."

Net als vorig jaar een titelstrijd tot het eind?

"Ferrari had een hele goede auto in de eerste sector en met die DRS-zones konden we Leclerc maar niet los rijden. Iedere keer dat Max een klein gaatje kon trekken, kwam hij weer terug met behulp van DRS. Max had echt vijf à zes ronden nodig om dat gat boven de seconde krijgen. De druk was zoals gezegd immens, één blokkerend wieltje en het was klaar geweest", vervolgt Horner zijn terugblik. Die mentale druk kwam nog eens bij de fysieke uitputtingsslag. "Het was extreem warm en de luchtvochtigheid was ook zeer hoog. Iedere coureur is volgens mij wel een paar kilo kwijtgeraakt."

Dat laatste geldt vanwege de spanning overigens ook zo'n beetje voor Horner zelf: "Het zal net zo'n jaar als vorig seizoen worden", vergelijkt hij het duel Verstappen-Leclerc met de strijd met Lewis Hamilton in 2021. "Dit gevecht zal net als dat van vorig jaar het hele seizoen duren. Dat is geweldig voor de sport, maar niet goed voor mijn bloeddruk", lacht de teambaas. Bij de coureurs geeft Verstappen nu negentien punten toe op Leclerc - ook door de snelste raceronde in Miami - bij de constructeurs staan de manschappen van Horner ondanks drie DNF's slechts zes punten achter.