Horner geeft meer info prijs over gesprekken Red Bull-Honda voor Aston Martin-deal

Tot en met 2025 kunnen Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri nog rekenen op Honda-motoren, maar vanaf 2026 zal het team uit Milton Keynes met hulp van Ford diens eigen krachtbron produceren. Dat Honda juist de handen ineenslaat met Aston Martin vanaf dat jaar noemde Max Verstappen tijdens de mediadag in Monaco 'wat ongelukkig' en ook 'jammer'. Teambaas Christian Horner begrijpt die woorden en stelt ook dat het draaien van Honda tot de huidige stand van zaken heeft geleid: "Honda heeft het besluit om te vertrekken in 2020 genomen en dat dwong ons om op de lange termijn een andere route te kiezen, te kijken wat voor ons het best zou zijn. We hadden deze stap natuurlijk niet gezet als Honda niet eerst was vertrokken. Eigenlijk moeten we Honda dus dankbaar zijn voor het duwtje dat ze ons hebben gegeven richting onze eigen motorfaciliteit."

"Dus hadden we hetzelfde gedaan als we de positie die Honda vandaag de dag inneemt toen al hadden geweten? Absoluut niet! Maar we hebben deze keuze destijds gemaakt en des te meer we aan ons eigen project merken, des te meer we de voordelen ervan inzien op de lange termijn", vervolgt Horner. "Als Red Bull zijn we de status van een klantenteam eigenlijk wel ontgroeid. Dat we nu de motor en het chassis volledig op onze eigen campus gaan maken en die dingen volledig kunnen integreren, moet ons op de lange termijn significante voordelen bieden."

Waarom de gesprekken tussen Red Bull en Honda op niets uitdraaiden

Dat gezegd hebbende, doet Horner tijdens de persconferentie enkele interessante details uit de doeken over de gesprekken die Red Bull en Honda voorafgaand aan het Aston Martin-nieuws hebben gevoerd. Op een vraag van Motorsport.com legt hij uit waarom die relatie na 2026 niet te continueren valt, waarbij het niet zoals eerst gedacht alleen maar draait om de investeringen die Red Bull voor het Powertrains-project heeft gedaan. "We hebben de voorbije jaren erg veel gesprekken gehad met Honda als onze gewaardeerde partner. Het eerste idee was dat ze volledig uit de sport zouden verdwijnen aan het eind van 2022 en dat we daarna de bestaande motoren [van Honda] zelf in elkaar moesten zetten. We hebben hen in ieder geval kunnen overtuigen om te blijven en om de assemblage van de motoren tot en met 2025 nog te doen", begint Horner zijn antwoord.

"In de herfst en richting de winter van afgelopen jaar hebben we vervolgens gesproken over de periode vanaf 2026, maar dan vooral over de elektrische onderdelen van de motor. Op dat moment wilden ze namelijk nog niet verder met een verbrandingsmotor in de Formule 1." Horner geeft ermee aan dat Honda de ICE niet wilde maken onder het nieuwe motorreglement. Dat laatste is na die gesprekken met Red Bull blijkbaar snel veranderd, aangezien Honda in de deal met Aston Martin wél de volledige krachtbron zal maken. "Maar om eerlijk te zijn moesten er van beide kanten te veel compromissen worden gesloten om een langere samenwerking mogelijk te maken. Daardoor hebben we voor de optie met Ford gekozen en ook voor de route om het zelf te doen."

Honda zal vanaf 2026 dan ook een geduchte tegenstander zijn in plaats van een medestander. De combinatie Aston Martin-Honda kan volgens de Brit best hoge ogen gooien. "Honda is een fijne partner om te hebben en ik weet zeker dat het team uit Silverstone er ook van zal genieten om met hen samen te werken. Maar goed, dat duurt natuurlijk nog wel tweeënhalf jaar. Wij waren eigenlijk een beetje het beleg tussen de sandwiches, de laatste keer dat Honda en Aston Martin een link hadden. Toen was Aston Martin natuurlijk onze titelpartner, maar nu hebben ze schijnbaar een manier gevonden om de onderlinge verschillen op automotivevlak aan de kant te zetten. Voor F1 als geheel is het in ieder geval positief dat Honda als merk in de sport blijft."

Dat laatste past volgens Horner ook in een bredere trend. "Dit laat zien dat de verbrandingsmotor nog niet dood is! Toen Honda vertrok was dat vanwege elektrificatie, maar mede door duurzame brandstoffen is een verbrandingsmotor toch wel weer interessant voor hen. Misschien komen we op deze manier ook wel weer bij V8- en V10-motoren uit! Dat zou toch helemaal fantastisch zijn."

Video: De aanstaande samenwerking tussen Honda en Aston Martin uitgebreid besproken in een extra F1-update