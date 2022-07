In de Formule 1-paddock gaat het al enkele weken over de vermeende flexibele vloer van enkele teams. Het onderwerp kwam voor het eerst in het openbaar in de technische richtlijn die de FIA voorafgaand aan de Britse GP uitvaardigde. Daarin stond beschreven hoe de bond het bewegen van de vloer strenger wil gaan monitoren. Ook werd er meer duidelijkheid gegeven over de zogenaamde oscillatie-matrix waarmee porpoising en bouncing gemeten moet worden.

De nieuwe maatregelen zouden vanaf de Grand Prix van Frankrijk gaan gelden. Tijdens het overleg van de F1 Commission op de vrijdag van de Oostenrijkse GP, werd overeengekomen om dit uit te stellen tot Spa-Francorchamps, de eerste race na de zomerstop. In de tussentijd kan er verder gesproken worden over de exacte bewoording van de richtlijnen.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is daar niet blij mee: “Ik had graag gezien dat het direct zou gelden”, zegt de Oostenrijker in gesprek met Motorsport.com. “Het kan namelijk invloed hebben op de prestaties.” Volgens Wolff beschikken enkele rivalen over een vloer die te ver doorbuigt, wat flinke voordelen kan opleveren. “Ik denk van wel. We kijken naar onze concurrenten. Ik had graag gezien dat de TD wat eerder was gekomen, maar het is niet anders. In Spa is het in elk geval opgelost.”

Geen zorgen bij Red Bull Racing

Volgens Red Bull-collega Horner draait de technische richtlijn vooral om het monitoren van het stuiteren, iets waar het team uit Milton Keynes vanaf het eerste moment veel minder last van heeft dan de concurrentie: “Op Silverstone had er bijna geen auto last van. Is het de taak van de teams om de auto veilig te maken, of is het aan de FIA om ervoor te zorgen dat de teams hun auto veilig maken?” Gevraagd naar de uitspraak van Wolff over de flexibele vloer, zei Horner: “Dat is totale onzin. Totale onzin. We halen hier dingen door elkaar. Misschien doelt hij op auto’s die op dit moment om hen heen staan. Ik heb geen idee, maar ik maak me absoluut geen zorgen over onze vloer.”

Red Bull Racing chief engineer Paul Monaghan laat weten dat het team de TD uitgebreid gaat bestuderen: “We kunnen het niet negeren, dat zou wat naïef zijn”, zegt hij als Motorsport.com hem ernaar vraagt. “Er worden nieuwe beperkingen ingesteld. We hebben de data van Silverstone pas net binnen, dus we moeten nog kijken of onze interpretatie overeenkomt met die van de FIA. Dat doen we eerst. Of wij efficiënter zijn dan anderen, is niet aan ons om over te oordelen. Het enige waar wij controle over hebben, zijn onze auto’s. Als wij voldoen aan de criteria, is onze taak volbracht. Het is aan ons om, mochten er veranderingen nodig zijn die ons snelheid kosten, het verlies te minimaliseren. En anders gaan we op dezelfde voet verder.”

Video: Mercedes krijgt in tweede seizoenshelft meer tijd om te testen in windtunnel