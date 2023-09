Sergio Perez kwam na de Grand Prix van Miami in een lastige periode terecht, knokte zich vervolgens terug, maar lijkt weer terug bij af. Terwijl teamgenoot Max Verstappen de ene naar de andere zege opraapt en verder wegloopt in de WK-stand, heeft de 33-jarige Mexicaan de grootste moeite om de Nederlander te volgen. Hoewel Checo nog tweede staat in het kampioenschap, beginnen de heren Lewis Hamilton en Fernando Alonso in te lopen. Eerstgenoemde staat 33 punten achter Perez, terwijl Alonso tegen een achterstand van 49 punten aankijkt.

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet in ieder geval nog enige marge. "Qua punten heeft hij naar Lewis in ieder geval nog een buffer van één raceweekend en de voorsprong op Alonso is nog groter", zegt de chef tegen Sky Sports. Horner duimt dat het Oostenrijkse Formule 1-team de twee beste plekken in het rijderskampioenschap kan veiligstellen. In 2022 werden Verstappen en Perez eerste en derde. "We zijn nog nooit eerste en tweede geworden bij de coureurs. Mocht dit lukken, dan zou dit een behoorlijke prestatie zijn. Afgelopen jaar kwam Perez in de buurt. Het werd zijn persoonlijk beste resultaat. Hij had nooit eerder zo'n sterke auto om het te proberen."

Niet alleen heeft Perez moeite om in de buurt van Verstappen te blijven, de zesvoudig GP-winnaar maakte in de laatste F1-weekenden ook nog veel fouten. Zo ging hij de mist in gedurende de safety car op Suzuka en botste hij op een onhandige manier met Haas-coureur Kevin Magnussen. Een week eerder in Singapore deed de Mexicaan iets soortgelijks bij Alexander Albon. In alle gevallen leverde het tijdstraffen op. Horner ziet zijn collega worstelen, maar verwacht dat die zich herpakt. "Japan was frustrerend en lastig voor hem, maar hij zal terugslaan", gaat de teambaas verder. "Ik weet zeker dat er voor hem nog genoeg races zijn, zes stuks in totaal, om geweldige resultaten te boeken tussen nu en het einde van het seizoen."

Video: Perez beukt Magnussen in de rondte op Suzuka