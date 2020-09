Horner stelt één gelegenheidsrace per jaar voor na succes Mugello

Horner komt met dit idee na de succesvol verlopen Grand Prix van Toscane, die afgelopen weekend werd verreden op Mugello. De baan bij Florence was nog niet eerder het decor van een Formule 1-race en stond aanvankelijk ook niet op de kalender voor 2020, maar kreeg een plek op het programma doordat verschillende andere races zijn weggevallen als gevolg van COVID-19. Het circuit, dat gekenmerkt wordt door veel snelle en uitdagende bochten, werd zeer positief ontvangen door de coureurs en de ruim vijf kilometer lange omloop bleek ook goed voor een onderhoudende race, met dank aan de nodige incidenten.

“Ik heb zelf in 1997 een race gereden op Mugello, het is een zeer spectaculair circuit”, schrijft Horner, die zeventiende werd in een Formule 3000-race op Mugello, in zijn column op de Red Bull Racing-site. “Aan de lay-out van de baan is niets veranderd sinds ik er 23 jaar geleden heb gereden. Het is een old school circuit en de baan is behoorlijk onvergeeflijk, maar dat je er kunt racen is nu wel duidelijk en de coureurs vonden het te gek.”

Daarmee rijst enerzijds de vraag of Mugello niet een vaste plek op de al boordevolle Formule 1-kalender moet krijgen en anderzijds de vraag of het kampioenschap niet vaker naar circuits moet gaan die niet jaarlijks worden aangedaan. “Het is geweldig om met de Formule 1 naar andere banen te gaan”, meent Horner. “En er komen nog een paar aan, waaronder Istanbul en Imola. Het heeft er ook toe geleid dat er weer volop wordt gestreden voor een plekje op de Formule 1-kalender, waarop plaats is voor 22 races. Ik denk dat het daarom wel een idee zou zijn om eens per jaar een soort ‘invitation race’ te hebben, om zo die andere circuits een plek te kunnen geven.”

Naast Mugello en de door Horner genoemde races op Istanbul Park en Imola, reist de Formule 1 dit jaar ook af naar de Nürburgring en naar Portimao. Mercedes-teambaas Toto Wolff oppert om circuits te laten rouleren op de Formule 1-kalender, zodat niet elk jaar dezelfde banen worden bezocht. In 2021 staan er met Zandvoort en Vietnam sowieso al twee nieuwe races op het programma.