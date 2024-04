Na in Australië uit te zijn gevallen door een remprobleem pakte Max Verstappen in Japan de draad weer op. De Nederlander veroverde de pole, won de race en greep het punt voor de snelste raceronde op het circuit van Suzuka. Na afloop van de wedstrijd merkte Toto Wolff op dat Max Verstappen dit jaar door niemand te verslaan is. "Het is een beetje vroeg om nu al je seizoen af te schrijven, er zijn nog altijd twintig races te gaan", reageert Horner tegenover onder andere Motorsport.com. "Maar ik heb met de jaren geleerd om niet al te veel te luisteren naar wat Toto zegt."

Volgens Horner heeft Verstappen de lijn van vorig jaar doorgetrokken in het nieuwe seizoen. "Hij verkeert in geweldige vorm", aldus de Brit. "Hij is afgelopen winter van trainer veranderd en is momenteel bijzonder fit. Je kunt daarnaast horen dat hij hersencapaciteit over heeft als hij aan het rijden is. Hij wil niet alleen weten wie er achter hem zit, maar ook wie daar weer achter zit en welke rondetijden ze rijden. Dat is ontzettend indrukwekkend. Verder hij is erg bedreven geworden in het managen van de banden. De wijze waarop hij de levensduur van de banden weet te verlengen, is bijzonder knap. Zowel tijdens de eerste als tweede stint leverde hij op dat vlak erg goed werk. Hij heeft de vorm die hij vorig jaar had, meegenomen het nieuwe seizoen in."

Zorgen over long runs

Voorafgaand aan de Japanse Grand Prix liet Max Verstappen weten nog niet al te blij zijn met de race pace van de RB20. Op de vraag in hoeverre er serieuze zorgen waren over de snelheid in de wedstrijd, antwoordt Horner: "Je weet van tevoren gewoon niet hoe het in de race zal zijn. En deze banden zijn behoorlijk gevoelig. Maar dat het een beetje warmer was, was waarschijnlijk niet in ons nadeel. Daarbij bleken de veranderingen die we aan de auto hebben gedaan, zeer goed te werken voor de race. De engineers op het circuit hebben met ondersteuning van het team in Milton Keynes erg goed werk verricht. De bandenslijtage was heel laag en de auto presteerde uitstekend."

"De rode vlag hielp om de vleugelstanden aan te passen, nadat we waarschijnlijk te veel hadden gecompenseerd", vervolgt hij. "De auto werd vervolgens beter en beter tijdens de race, zo heb ik van de rijders begrepen. Ik denk dat de hogere temperaturen dus zeker iets hebben geholpen, samen met de veranderingen aan de afstelling. Verder weten we natuurlijk niet met hoeveel brandstof Ferrari op vrijdag rijdt, wat het lastig maakt om in te schatten wat de verschillen tijdens de long runs precies zijn."