Horner maakt zich geen zorgen over onthaal Red Bull bij GP Mexico

Max Verstappen werd op het podium in Austin getrakteerd op boegeroep, toen hij na zijn vijftigste Grand Prix-zege te hebben behaald de beker voor de winnaar in ontvangst nam. Het boegeroep zou afkomstig zijn geweest van Mexicaanse fans, die traditiegetrouw in groten getale aanwezig zijn bij de race in Texas doordat het Circuit of the Americas zich op slechts een paar uur rijden van de Mexicaanse grens bevindt.

De reactie van het Mexicaanse deel van het publiek in Austin zou een voorbode kunnen zijn van wat Verstappen komend weekend te wachten te staat, als de Formule 1 op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad racet. “Ik denk niet dat Max heel warm onthaald zal worden in Mexico”, laat Red Bull-teambaas Christian Horner tegenover onder andere Motorsport.com weten. Volgens Horner laat het Verstappen echter onberoerd. “Hij laat het allemaal makkelijk van zich afglijden.” De Brit stelt dat een dergelijke emotionele reactie bij de fans ergens ook inherent is aan de sport. “Het ene moment ben je de held en het andere moment de schurk”, aldus Horner.

Verstappen zelf zegt het boegeroep niet als vervelend te hebben ervaren. “Nee”, reageert de drievoudig wereldkampioen lachend voor de camera van Viaplay. “Nee, uiteindelijk ben ik degene die met de beker naar huis gaat. Dus prima voor mij.” En als hij in Mexico opnieuw wint en het daar nog tien keer erger is? Met een glimlach: “Dan ga ik nog altijd met die beker naar huis. Dus helemaal prima.”

Dr. Helmut Marko zorgde vorige maand voor veel ophef door te stellen dat Sergio Perez niet dezelfde focus als Max Verstappen heeft en te suggereren dat dit te maken heeft met dat Checo Zuid-Amerikaans zou zijn. Nog los van dat de uitspraak niet door de beugel kan omdat deze generaliserend en beledigend is: Mexico ligt in Noord-Amerika. De reacties in met name Mexico waren niet mals. Er werd zelfs gevraagd om een vertrek van Marko bij Red Bull. De Oostenrijker bood later zijn excuses aan voor zijn uitspraak, maar in Mexico lijkt de opmerking nog steeds gevoelig te liggen.

Horner is echter niet bezorgd om wat Red Bull in Mexico mogelijk te wachten staat. “Ik maak me daar geen zorgen over. Het team staat volledig achter Checo. We houden ervan om in Mexico te racen en zijn dol op de Mexicaanse fans, die enorm gepassioneerd zijn. De sfeer in het stadion is uniek. We kijken dus erg uit naar komend weekend.”

