Horner: Heb geen moeite met agressieve stijl van Max Verstappen

Max Verstappen begon in 2015 in de Formule 1 en lag meteen geregeld onder vuur door zijn rijstijl. Met name in de eerste paar seizoenen kreeg de Nederlander commentaar op zijn agressiviteit door diverse incidenten op de baan. Begin 2018 raakte de Red Bull-coureur geregeld betrokken bij incidenten. Toen hem in aanloop naar de Canadese Grand Prix dat jaar daarnaar gevraagd werd, antwoordde Verstappen: "Ik word echt moe van al deze vragen. Nog eentje en ik geef iemand een kopstoot."

In de jaren daarna werden de incidenten minder, al bleef Verstappen een agressieve rijstijl houden. Ook afgelopen seizoen kreeg de regerend wereldkampioen zo nu en dan commentaar. Hij en Lewis Hamilton kwamen bijvoorbeeld geregeld met elkaar in aanraking, neem bijvoorbeeld Silverstone en Monza. Al vindt voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo dat de Nederlander een stuk volwassener is geworden.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat er niets mis is met Verstappens manier van rijden. Volgens de Brit wordt elk incident uitgebreid besproken, maar dankt Verstappen wel zijn populariteit aan zijn stijl. "Max is een krachtige en agressieve coureur. En zijn rijstijl is de reden geweest dat hij werd verkozen tot de meest populaire coureur in de Formule 1. Je weet altijd dat hij 110% geeft", aldus Horner in interview met de BBC, die Verstappen graag zo door ziet gaan. "Absoluut, al leer je altijd wel iets. Ik denk dat zijn manier van rijden vorig seizoen zeer volwassen was. Laten we ook niet vergeten dat anderen ook fouten maken. Er zijn andere coureurs die ook agressieve acties ondernemen. Maar ja, Max is een agressieve rijder. Dat zit in zijn DNA, dat is wie hij is. Hij zoekt altijd de grens op en hij leert van zijn eigen ervaringen. Daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over."