Horner: Geen kans op racezitje bij Red Bull voor Ricciardo

Dit weekend rijdt Daniel Ricciardo [voorlopig] zijn laatste Grand Prix als racecoureur. Eerder dit jaar werd bekend dat hij na dit seizoen zijn stoeltje bij McLaren kwijtraakt. Het lijkt erop dat hij voor komend jaar als reservecoureur gaat tekenen bij Red Bull. Adviseur van het team Helmut Marko maakte gisteren bij het Duitse Sky eerst bekend dat het rond was, later gaf hij aan dat er nog gesproken wordt.

Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde zaterdag dat er nog geen deal is, en dat Marko het ‘uit enthousiasme’ aankondigde. Volgens Horner is Ricciardo nog steeds een van de grootste namen en karakters in de F1, wat hem een ideale derde rijder maakt. Daarnaast zal de Honey Badger voornamelijk veel marketingtechnische zaken gaan uitvoeren, zoals demonstraties. Ook zal Ricciardo werk in de simulator gaan verrichten om Max Verstappen en Sergio Perez te ondersteunen. “Racecoureurs moeten tegenwoordig aan veel eisen voldoen, ook qua marketing. We zijn daarin erg actief als team, we geven veel shows en demonstraties. Om dan een rijder met het profiel van Daniel te hebben, die ook geschiedenis bij het team heeft, is een groot voordeel. Het betekent dat hij betrokken blijft bij de Formule 1, en we gebruiken hem natuurlijk ook in de simulator. Als hij zijn contract tekent, zal hij potentieel bij sommige evenementen aanwezig zijn. Ik weet zeker dat alles duidelijk wordt als hij tekent”, aldus Horner.

Tussen 2014 en 2018 reed Ricciardo voor het team van Red Bull. Hij pakte daar zeven van zijn acht GP-overwinningen en eindigde twee keer als derde in het rijderskampioenschap. Ricciardo heeft duidelijk gemaakt dat hij het liefst in 2024 terug wil keren als racecoureur in de Formule 1. Horner maakt echter duidelijk dat de Australiër op lange termijn geen kans maakt om in te stappen bij Red Bull, omdat Verstappen en Perez langlopende contracten hebben. “Nee, het contract van Daniel is erg specifiek met een specifieke reden. We hebben nog een contract van twee jaar met Checo [Perez]. Wat Max en Checo als teamgenoten gepresteerd hebben is fenomenaal. De vijf 1-2-noteringen en het constructeurskampioenschap dat we al acht jaar niet meer hadden gewonnen is een fenomenale prestatie, en natuurlijk een combinatie van bijdrages van beide coureurs. De twee coureurs hebben een goede relatie. Ze hebben goed geracet voor het team, en we hebben geen reden om te denken dat dit ineens anders gaat zijn zolang hun contracten lopen.”