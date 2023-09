Horner: Geen gridstraf in Qatar enige positieve aan Perez’ weekend

Sergio Perez kwam op het circuit van Suzuka geen moment in de buurt van het tempo dat Max Verstappen met de RB19 wist te rijden. In de kwalificatie moest hij meer dan zeven tienden toegeven op zijn teamgenoot en bleef hij steken op de vijfde tijd. Op zondag was er een beroerde start, raakte er tot twee keer toe een voorvleugel beschadigd bij een botsing met een concurrent en liep hij twee tijdstraffen van vijf seconden op: één voor het inhalen achter de safety car en één voor het veroorzaken van een incident. Na vijftien ronden zette Perez zijn auto in de pits om op te geven, maar opmerkelijk genoeg keerde hij later terug op het circuit, om de tweede straf in te lossen.

“Hij had een slechte start en belandde in een soort van flipperkast op weg naar de eerste bocht. Daar had hij pech mee”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner na een vraag van Motorsport.com over de race van Perez. “Hij hield schade aan de voorvleugel over aan zijn contact met Lewis en liep vervolgens een straf op omdat hij Fernando inhaalde onder de safety car, toen hij de pits opzocht. Later liep hij nog een straf op, omdat hij iets te optimistisch was toen hij Magnussen wilde passeren. Mogelijk dat frustratie daar ook een aandeel in had. Maar dat moment leverde hem in elk geval weer een beschadigde voorvleugel op en schade aan de stuurinrichting.”

Nadat de FIA aan Red Bull duidelijk had gemaakt dat de tweede tijdstraf die Perez had gekregen en nog niet was ingelost, kon worden omgezet in een gridpenalty voor de volgende race, zond het team de zesvoudig Grand Prix-winnaar weer naar buiten om alsnog zijn straf in te lossen in de pits. “Het enige goede aan vandaag is dat we geen penalty meenemen naar de volgende race in Qatar”, aldus Horner over dit ietwat knullige moment.

Op de vraag waarom Perez het hele weekend in Japan al worstelde, antwoordt Horner: “Het draait op dit circuit vooral om vertrouwen. Ik denk dat Sergio daar vooral in de snelle bochten mee worstelde. Max had veel meer vertrouwen. De snelheid waarmee hij door de snelle gedeelten ging, was verbluffend.” Niettemin heeft de coureur uit Guadalajara zijn waarde voor het team dit jaar zeker bewezen, meent Horner. “Hij staat nog altijd tweede in het kampioenschap. En hij is dit jaar aardig wat keren achter Max tweede geworden in de race. Als Max er niet was geweest, had hij die races gewonnen, bovenop de twee wedstrijden die hij dit jaar al heeft gewonnen. Maar Max verkeert op dit moment in bloedvorm, hij is momenteel de beste coureur in de Formule 1.”

Perez suggereerde dat zijn RB19 veel meer schade aan het akkefietje bij de start had overgehouden dan aanvankelijk gedacht. Horner: “Hij had sowieso een voorvleugel afgeschreven en schade aan een wheel hub. Ik heb het volledige schaderapport niet gelezen, maar het is mogelijk dat er nog andere schade was.“

Video: Perez raakt Magnussen tijdens de GP van Japan