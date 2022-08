Horner: "Geen greintje in mij wenst dat Ferrari dichterbij komt"

Max Verstappen reed in Hongarije op briljante wijze van de tiende startplek naar de overwinning. Met deze zege heeft de regerend wereldkampioen een voorsprong van 80 punten opgebouwd richting zijn grootste concurrent Charles Leclerc. Die kwam als zesde aan de finish, nadat Ferrari wederom een gouden kans om in te lopen op Verstappen om zeep hielp door tactische missers. Velen denken dat de strijd om de titel inmiddels gestreden is. Daarmee staat het seizoen in schril contrast met de intense strijd die Red Bull vorig jaar voerde met Mercedes en Lewis Hamilton.

Op de vraag of Horner liever een kleiner verschil zag tussen Ferrari en Red Bull, antwoordt de Brit: "Er is geen greintje in mij dat dat wenst. Vorig jaar was het een zware strijd die 22 Grands Prix duurde. Dat maak ik liever niet nog eens mee." En hoewel het lijkt alsof de Oostenrijkers en Verstappen beide bekers al met één hand vasthebben, blijft Horner voorzichtig door te stellen dat de buit nog niet binnen is. De chef stelt dat er nog veel races op het menu staan, met onder meer een sprintrace.

Volgens de Engelsman is het zaak om niet op de zaken vooruit te lopen, waarmee hij naar de uitspraken van Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwijst. Na de Franse Grand Prix stelde de Italiaan dat hij voor een één-tweetje wilde gaan in Hongarije. "Zelfs als we met een rondje voorsprong hadden gewonnen, was ik nog voorzichtig geweest", vervolgt Horner. "Ik zou nooit zeggen dat we in een volgende race eerste en tweede gaan finishen. Het draait meer om de manier waarop we racen. We richten ons op het hier en nu en bekijken de race zoals die komt."

Video: Verstappen vergroot voorsprong met dominante zege in Hongarije