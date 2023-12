Horner geeft toe: Red Bull heeft redelijk vroeg focus verlegd naar 2024

Red Bull Racing kan voor het seizoen 2024 voortbouwen op de zeer dominante RB19. Max Verstappen en Sergio Perez bezorgden het team 21 zeges in 22 races en zodoende gaat het team als de topfavoriet het seizoen 2024 tegemoet. Waar meerdere teams nog met veel updates kwamen in de tweede seizoenshelft, kwam er vanuit Milton Keynes nog weinig vernieuwing voor de RB19. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is dat de luxe geweest van zo'n sterke auto als de RB19, want nu kon de focus 'redelijk vroeg' naar 2024 verlegd worden.

"Gelukkig hadden we een goede basis om mee te beginnen, want als we met de zeer beperkte hoeveelheid windtunnel die we hadden bezig waren geweest met de ontwikkeling van RB19, zou dat ons heel erg in gevaar hebben gebracht op weg naar de RB20", zegt Horner tegen Motor Sport Magazine. Horner doelt daarmee op het feit dat zijn team een mindering in windtunneltijd heeft gekregen na het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Dat was een mindering van tien procent, waardoor deze van 70 procent van de maximale windtunneltijd naar 63 procent ging. Horner benadrukte al vroeg dit jaar dat de gevolgen van die straf pas op zijn vroegst in 2024 merkbaar zullen zijn, aangezien de RB19 al zo goed als klaar was toen de straf werd uitgedeeld.

"Maar omdat we dus over een geweldige uitgangspositie beschikken met de RB19, konden we de beperkte hoeveelheid middelen die we tot onze beschikking hadden redelijk vroeg inzetten voor de RB20, terwijl we beide platen konden draaien", legt Horner uit. "Daarom is de ontwikkeling van deze auto eigenlijk al sinds halverwege het jaar heel spaarzaam."

Onlangs gaf Horner al aan dat de RB20 eerder een evolutie dan een revolutie zal zijn. Ook nu stapt hij niet af van die omschrijving. "De auto van volgend jaar is een evolutie", herhaalt hij zijn eerdere woorden. "Natuurlijk begin je nu een afnemend rendement te krijgen. Maar weet je, het team heeft dit jaar uitstekend werk geleverd. Het is de succesvolste auto ooit in de geschiedenis van de Formule 1. Daar kunnen ze allemaal ontzettend trots op zijn." Voor Horner is dat wel nog iets wat moeilijk te beseffen is. "Het feit dat we tot Singapore ongeslagen waren... Holy moly, het is ongelofelijk. Als je terugkijkt, niet alleen naar de afgelopen tien of elf maanden, maar ook naar de afgelopen 24 maanden... Twee jaar geleden streden we in Abu Dhabi. We gingen de finale met een gelijke stand tegemoet. Wat we sindsdien hebben bereikt is verbijsterend."