Horner geeft Ricciardo gelijk in overslaan F1 Qatar: "Willen hem volledig fit zien"

Na het missen van de races in Zandvoort, Monza, Singapore en Japan besloot Daniel Ricciardo ook de Grand Prix van Qatar uit te zitten. De vervanger van Nyck de Vries liep in de tweede vrije training op Circuit Zandvoort een gebroken middenhandsbeentje op en is nog altijd herstellende. De coureur belde maandag zelf Liam Lawson op om hem het goede nieuws te brengen dat hij opnieuw mocht invallen, aangezien hij het er nog niet op wilde gokken. Dat was volgens Red Bull-teambaas Christian Horner de juiste beslissing, gezien de extreme omstandigheden waarmee de coureurs te maken kregen in het emiraat.

"We willen hem weer volledig fit zien", zegt Horner. "Het was de juiste keuze om deze race over te slaan, zeker zoals het uitpakte met de omstandigheden die we hadden." De Brit weet wel dat Ricciardo in het Amerikaanse Austin een uitdaging te wachten staat. "Het wordt lastig voor hem om meteen weer in te stappen tijdens een sprintweekend, maar ik weet zeker dat hij fysiek in goede staat zal zijn."

AlphaTauri heeft meermaals aangegeven dat het aan Ricciardo zelf was om te bepalen wanneer hij zich fit genoeg voelde om terug te keren. Hij had op het moment van de crash net twee races achter de rug als vervanger van De Vries, maar heeft inmiddels de afgelopen vijf races aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege zijn gebroken linkerhand. Ricciard heeft in de tussentijd niet stilgezeten, aangezien hij al uitgebreide programma's in de simulator heeft afgewerkt. "Natuurlijk wilde hij terugkeren, maar hij heeft al een contract voor volgend jaar [bij AlphaTauri] en in Liam hebben we een geweldige invaller", legt Horner uit. "Het was een goede manier om hem nog een Grand Prix te gunnen zonder onnodige druk op te leggen en mogelijke schade op langere termijn op Dan uit te oefenen door te zeggen: 'Niet te hard van stapel lopen.'"

Horner stelt dat de extreme omstandigheden in Qatar, waar Logan Sargeant uitviel vanwege de hitte en Esteban Ocon zelfs in zijn helm overgaf, Ricciardo erg op de proef hadden kunnen stellen. "Om dan twaalf extra dagen te hebben in aanloop naar [de race in] Austin, dat is de best mogelijke voorbereiding", besluit de Red Bull-teambaas.