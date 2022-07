Horner over gebrek aan tempo op zondag: “Moeten begrijpen waarom”

“We hebben vandaag zeer belangrijke punten gescoord”, zegt Christian Horner bij Sky. “Ferrari had het merendeel van de race de snellere auto. Max kwam aan het einde iets terug, maar onze bandenslijtage lag halverwege de eerste stint hoger en het was moeilijk om daar iets tegen te doen.” Daarmee gaf de Grand Prix op zondag een ander beeld dan de sprintrace op zaterdag. Horner: “De bandenslijtage kwam zaterdag niet in de buurt van wat we zondag zagen. Ferrari was milder voor de banden, genoot een snelheidsvoordeel en had daardoor meer strategische opties. Wat betreft dat laatste was het ook enorm teleurstellend om Checo te verliezen. Aan het einde van de race was onze pace beter. Zo wisten we nog de snelste raceronde te rijden. Maar ons bereik was minder groot dan zaterdag en we moeten begrijpen waarom dat was.”

Mede door het uitvallen van Carlos Sainz valt de schade in het kampioenschap mee. “Over beide races genomen hebben we met Max maar vijf punten laten liggen, dus het is allemaal zo slecht nog niet”, aldus Horner. “Maar ik vind het natuurlijk wel erg jammer wat Checo is overkomen.”

Sergio Perez parkeerde zijn Red Bull na 26 ronden in de pits, nadat hij tijdens de eerste ronde in de grindbak was beland na een tik van George Russell. De Brit kreeg voor het moment een tijdstraf van vijf seconden. Gevraagd naar het incident tussen Russell en Perez tijdens de eerste ronde van de race, laat Horner weten: “Ik denk dat Mercedes gewoon niet graag heeft dat we ze bij de vierde bocht buitenom inhalen. Het was erg jammer. Je kon zien dat Checo ervoor zat bij het ingaan van de bocht. Het is bijna een kopie van wat Alex een paar jaar geleden overkwam.” Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2020 werd Alexander Albon op dezelfde plek in de rondte getikt door Lewis Hamilton. Over de beslissing om Perez uit de race te halen, zegt Horner: “Er was zo veel schade. Er was geen enkele kans dat hij nog in de punten ging eindigen. Het is dan beter om de motor te sparen.”

Red Bull moet op zijn tellen blijven, beseft Horner. “We staan er in beide kampioenschappen gezond voor, maar Ferrari is snel dus we moeten blijven pushen. We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen. Ze hadden een snelle auto vandaag. Max vocht zo hard als hij kon en kwam aan het einde dichterbij doordat ze een probleem hadden, maar we waren vandaag gewoon niet snel genoeg.”

Video: Christian Horner blikt bij Viaplay terug op GP van Oostenrijk