Horner: "Frustratie van Max Verstappen is meer dan begrijpelijk"

Met twee uitvalbeurten in slechts drie Grands Prix valt er gerust van een valse start van het Formule 1-seizoen 2022 te spreken voor Max Verstappen. Ter vergelijking: Mercedes-coureur George Russell heeft inclusief alle problemen met de W13 nog meer punten achter zijn naam staan dan de regerend wereldkampioen. Het zegt veel over het belang van de factor betrouwbaarheid en hoe Red Bull daar momenteel mee worstelt. Verstappen heeft de problemen van Red Bull al 'frustrerend en onacceptabel' genoemd en Horner begrijpt die uitlatingen volledig.

"Zijn frustratie is meer dan begrijpelijk. Het is zeer, maar dan ook echt zeer teleurstellend om de race niet te finishen", laat Horner na afloop van de race weten. "We weten momenteel nog niet wat het probleem is, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het met de motor zelf te maken heeft. Het zou iets met de brandstof kunnen zijn. Maar goed, we krijgen de auto zo terug en dan moeten we heel precies kijken wat er verkeerd is gegaan."

Eerder sprak Helmut Marko al een soortgelijk vermoeden uit, al benadrukt ook hij dat het onderzoek moet plaatsvinden. Gevraagd of deze DNF samenhangt met de spoedreparaties vlak voor de race, reageert Horner: "Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft, maar nogmaals: alles is een beetje voorbarig totdat we de auto echt terug hebben. Het zijn nu meer hypotheses dan keiharde feiten."

'Liever snelle auto betrouwbaar maken dan een langzame auto snel'

Een keihard feit - in meerdere opzichten trouwens - is wel dat Verstappen tegen een achterstand van 46 WK-punten op Charles Leclerc aankijkt. "Dit is buitengewoon frustrerend voor ons allemaal. Zoals Max ook al zei: wij hadden vandaag niet de snelheid die Leclerc wel had met zijn Ferrari. Ferrari vormde echt een klasse apart, al is het meest frustrerende dat we die belangrijke punten daarachter niet hebben opgeraapt." Wat betreft het snelheidsverschil met Ferrari benadrukt Horner dat de potentie er wel is, maar dat de bandenslijtage in Melbourne een extreme rol heeft gespeeld. "Max is dit hele weekend niet echt blij geweest met de auto. In de race zag je ook dat zijn linkervoorband er nogal snel aan ging. Dat is normaal gesproken het teken dat de balans in de auto niet helemaal klopt. Charles had de beste degradatie en dat toont aan dat zijn balans juist goed was."

Ondanks al deze factoren probeert Horner de moed erin te houden. Gevraagd hoe zorgelijk de betrouwbaarheidsproblemen zijn, reageert de teambaas: "Ik heb liever een snelle auto die we betrouwbaar moeten krijgen dan een langzame auto die we snel moeten maken. Dat gezegd hebbende, moeten we dit wel onder de knie krijgen. We kunnen de DNF's natuurlijk niet accepteren. We hebben wel wat upgrades in de pijplijn zitten en die kunnen bepaalde problemen misschien verhelpen. Nu we terug naar Europa gaan, moeten we dit achter ons laten, de pijnpunten aanpakken en doorgaan."