Liam Lawson was als Red Bull-reserve aanwezig in Zandvoort, maar zal niet gedacht hebben dat hij daar zijn Formule 1-debuut zou maken. Hij werd opgeroepen bij AlphaTauri nadat Daniel Ricciardo bij een crash in de tweede vrije training zijn middenhandsbeentje in zijn linkerhand had gebroken. Lawson maakte in de derde vrije training zijn eerste meters in de AT04 en reed pas in de opwarmronde voor het eerst op een droge baan. Vanaf de negentiende startplaats bleef Lawson koel om in de chaotische race als dertiende over de finish te komen - ondanks een tijdstraf van tien seconden omdat hij Kevin Magnussen hinderde in de pitstraat, het gevolg van de double stack bij AlphaTauri.

"Ik bedoel, de arme jongen wordt in een auto gezet waar hij nog nooit in heeft gereden, krijgt alles naar zich toegegooid, regen, droge omstandigheden. Ik denk dat hij het best goed deed", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "En hij haalde zelfs Max [Verstappen] in tijdens Max' outlap toen hij naar de intermediates ging. Om zo'n race op zich uit te rijden met het gebrek aan ervaring dat hij heeft... Ik vond dat hij zich in deze zeer lastige omstandigheden heel goed heeft standgehouden."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost vindt het nog te vroeg om tot conclusies te komen na één invalbeurt. "Hij heeft het goed gedaan, het was echt lastig", zegt Tost tegen Motorsport.com. "Hij moest de baan op in natte omstandigheden en er waren niet veel ronden op een droge baan. Hij heeft geen fouten gemaakt en het erg goed gedaan. Hij moet een beetje wachten. De Formule 1 bereiken is één, maar hoe de coureur zich ontwikkelt en zijn prestaties verbetert, is een ander verhaal. Je moet het afwachten."

Lawson, die Ricciardo ook op Monza vervangt en mogelijk nog vaker in actie komt totdat de Australiër hersteld is, genoot van zijn debuut in Zandvoort. "Het was een beetje chaotisch!", blikte hij terug op de race. "De omstandigheden waren natuurlijk heel wisselend. Op weg naar de grid begon het te regenen, dat was zeker niet het beste gevoel. Tijdens de race heb ik natuurlijk enorm veel geleerd. Het eerste deel was niet het beste." Lawson kon de wisselende omstandigheden bovendien positief inzien. "Ik had het gevoel dat ik ervaring had met elke situatie in die race met meerdere pitstops, wiel-aan-wiel gevechten, regen, droog. Het was dus een goede leerervaring!", aldus de 21-jarige Nieuw-Zeelander.

