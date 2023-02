Red Bull-teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met de nieuwe samenwerking die vanaf 2026 start. De deal met Ford geldt niet alleen voor Red Bull Racing, maar ook voor AlphaTauri. Samen met het Amerikaanse merk gaat Red Bull Powertrains aan de power unit werken, die vanaf dat seizoen iets anders in elkaar steekt. Het is niet de eerste keer dat Red Bull een samenwerking aangaat met een ander merk, maar het is wel de eerste keer met Ford. Het merk heeft een rijk verleden in de koningsklasse. "De samenwerking die in 2026 van start gaat, is nogal een groot moment voor Red Bull Powertrains. Het is fantastisch om Ford weer te verwelkomen en dat we als Red Bull-Ford verdergaan. Het is ook geweldig dat we mogen werken met hun ervaring en andere middelen", zegt Horner tijdens de Red Bull-launch in New York. "Vanaf het eerste moment dat we met Bill Ford spraken werd duidelijk dat er een bepaalde natuurlijke synergie was tussen de twee bedrijven. Het was vrij eenvoudig om de deal tot stand te laten komen. Wij zijn als Red Bull zijnde ontzettend enthousiast."

Ford werkte in het verleden onder meer samen met Cosworth, dat ook lang F1-motoren bouwde. Ook Jos Verstappen, de vader van Red Bull-coureur Max Verstappen, heeft ervaring met Ford-motoren. Horner is er trots op dat Red Bull Racing met Ford aan de slag gaat. "Als fabrikant hebben zij over diverse generaties verspreid een behoorlijke geschiedenis in de autosport. Dit gaat van Jim Clark tot Ayrton Senna en Michael Schumacher. Dit zegt voldoende. Het is fantastisch dat wij als Red Bull Powertrains onder de naam Red Bull-Ford het volgende hoofdstuk mogen schrijven van die dynastie."

Jim Farley, Ford-president en CEO van het merk, steekt zijn enthousiasme ook niet onder stoelen of banken. "Als echte zakenmannen hebben we alle opties onderzocht en besloten dat we een kant op willen die authentiek is. We hebben besloten om een strategische en technische samenwerking aan te gaan met Red Bull Powertrains om vanaf 2026 aan de Formule 1 deel te nemen. Wij willen Christian, zijn geweldige coureurs en heel Red Bull Racing helpen om het beste van zichzelf te geven op de circuits", aldus Farley. "Dit is ook een groots moment voor Ford. We hebben zin om een nieuwe generatie klanten aan trekken met onze elektrische voertuigen. Dit is belangrijk voor ons. We zijn enthousiast over de duurzame richting van de sport."

