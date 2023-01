Sinds 2021 moeten de Formule 1-teams zich aan een complex financieel reglement houden. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor het budgetplafond, dat bepaalt hoeveel geld de teams ieder seizoen mogen uitgeven. Wel zijn er enkele uitzonderingen die niet onder het budgetplafond vallen, waaronder de lonen van de coureurs en de drie bestbetaalde teamleden. De financiële regels staan echter nog in de kinderschoenen en dus ziet Christian Horner voldoende ruimte voor verbetering. De teambaas van Red Bull Racing vindt dat onder meer de investeringen in de jeugdopleidingen van de teams en in duurzaamheid momenteel lijden onder de beperkingen die de regels opleggen.

"De belangrijkste kostenposten zijn opgenomen in de technische en sportieve reglementen en met het financiële reglement probeert men de uitgaven te beperken. In 2021 waren deze financiële regels er voor het eerst en die moeten evolueren. Er staan enkele dingen in die opgeschoond moeten worden en die wellicht iets te veel beperkingen opleggen", vertelt Horner in gesprek met Speedcafe. "Dat gaat ten koste van investeringen in onder meer jeugd, de sport en zelfs in initiatieven als duurzaamheid. We moeten deze regels op een doordachte manier bekijken naarmate ze blijven evolueren. Ik heb er alle vertrouwen in dat de FIA en de FOM dat zullen doen."

'Er alles aan doen om schade te beperken'

Het eerste jaar onder het budgetplafond heeft problemen opgeleverd voor drie teams. Williams en Aston Martin kregen uiteindelijk een boete vanwege procedurele fouten, maar voor Red Bull waren de problemen groter. De Oostenrijkse formatie wist als enige team niet onder het budgetplafond te blijven en kreeg naast een boete ook een sportieve straf opgelegd. Als constructeurskampioen van 2022 heeft het team hoe dan ook de minste tijd voor de aerodynamische ontwikkeling, maar van de beschikbare tijd moet het nog eens tien procent inleveren.

Horner weet dat Red Bull in ieder geval geen voordeel gaat hebben van de straf, die het team tegelijkertijd ook dwingt om nog een stap te zetten qua efficiëntie bij de ontwikkeling van de auto die RB19 moet gaan heten. "Natuurlijk hebben we daar last van. Het dwingt ons om efficiënt te zijn, maar we moeten ook selectief zijn met waar we onze runs in de windtunnel voor inzetten", aldus Horner. "Het is simpelweg iets wat we moeten managen en het is eerder een handicap dan iets waar we van profiteren. Laten we afwachten hoe het uitpakt, maar we zullen er alles aan doen om de schade te beperken die het mogelijk veroorzaakt."