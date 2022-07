Horner: FIA slaat gevaarlijke weg in met technische richtlijn

In de aanloop naar de Canadese Grand Prix werd een technische richtlijn uitgevaardigd waarin de FIA maatregelen aankondigde tegen porpoising. Het raceweekend in Montreal werd vervolgens door de federatie gebruikt om data te verzamelen. Het plan om een metriek in te voeren waarmee gemeten kan worden hoeveel verticale beweging een auto vertoont, is nu echter uitgesteld tot de Grand Prix van Frankrijk, die later deze maand wordt verreden. Het voornemen is dat er aan de hand van een ingewikkelde formule een limiet wordt berekend voor hoeveel een auto maximaal mag stuiteren. Een auto die de gestelde limiet overschrijdt, kan worden uitgesloten van deelname.

Christian Horner is blij dat de FIA besloten heeft om de invoering van deze maatregel uit te stellen, maar is nog altijd niet gelukkig met de procedure zelf. “De metriek die ze voorstellen, is behoorlijk gecompliceerd. Dat is wel een punt van zorg”, zegt de teambaas van Red Bull Racing tijdens een persbijeenkomst in Silverstone. “Over welke periode vindt de meting plaats? Hoe zit het met incidentele gevallen? Dat soort dingen. Als je er sec naar kijkt, is het niet ideaal, want het lijkt erop dat de FIA meer en meer invloed krijgt op onze set-up. In hoeverre gaan zij bepalen welke achtervleugel we moeten gebruiken of met welke rijhoogte we moeten rijden? Ze bewandelen een gevaarlijke weg.”

Het team van Red Bull was in eerste instantie ontstemd over het feit dat de FIA de regels gedurende het seizoen wil veranderen. Ook liet Horner in Montreal weten dat er volgens hem geen sprake was van een veiligheidskwestie. “Ik begrijp dat ze dit om veiligheidsredenen willen introduceren, omdat het porpoising bij een klein aantal auto’s van een extreem niveau is, en dat ze op zoek zijn naar een manier om het onder controle te krijgen. Maar hopelijk is het iets waar alleen dit jaar sprake van zal zijn“, laat Horner in Engeland weten. “Hopelijk krijgen alle teams het op een zeker moment onder controle, wat ongetwijfeld gebeurt als de auto’s volgend jaar weer iets meer op elkaar lijken. Wat we zeker niet willen is dat hiermee een trend wordt gezet, dat de afstellingen straks bepaald worden door technische richtlijnen van de FIA.”

Komende week wordt er verder gesproken over de technische richtlijn tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission.