Horner: "Team altijd grootste verliezer bij incident teamgenoten"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto poogde nog zo snel mogelijk de controverse rondom het incident met Vettel en Leclerc de kop in te drukken, maar het kwaad was al geschied. De twee gaven elkaar, witheet van woede, via de boordradio de schuld van het incident in de Braziliaanse Grand Prix. De overgebleven nulscore van dat weekend herinnert iedereen aan de pijnlijke fout van het tweetal.

Er valt te betwisten wie er precies schuldig was, maar de dubbele DNF heeft gevolgen. Binotto kondigde aan met strengere regels te willen komen om dergelijke momenten in het vervolg te vermijden. De impact van zo'n resultaat is immers vooral schadelijk voor het team zelf. Dat stelt collega Christian Horner. "Het hangt af van het scenario en elk team heeft er een andere aanpak voor. Het is dus lastig voor mij om de situatie bij Ferrari in te schatten, maar de grote verliezer is in zo'n geval altijd het team", aldus de chef van concurrent Red Bull Racing. "Ik ben blij dat het niet mijn coureurs zijn. Zoiets creëert altijd een moeilijke situatie. Racers zijn altijd ontzettend competitief ingesteld en het is dan vaak conflicterend wat het betste is voor henzelf en voor het team", gaat hij verder.

Maar hoewel weinig mensen Binotto zouden benijden, vindt McLaren-teambaas Andreas Seidl dat het incident in de juiste context moet worden geplaatst. Hij heeft liever dit soort interne problemen wanneer zijn team vecht voor overwinningen of podiumplaatsen, dan dat hij te maken heeft met een probleemloze maar roemloze fase. "Het is natuurlijk een uitdaging om twee coureurs te managen die op hetzelfde niveau zitten. En als het gaat om podia en zeges wordt het extra complex. Tegelijkertijd kijk ik er naar uit om deze 'luxeproblemen' te kunnen hebben in de toekomst."

Met medewerking van Jonathan Noble