Kan Red Bull alle resterende races in 2022 winnen? "Auto doet het overal goed"

Hoewel Charles Leclerc de race in Monza van pole-position mocht beginnen, moest de Ferrari-coureur toezien hoe de als zevende gestarte Max Verstappen er met de overwinning vandoor ging. De Nederlander lag bij de eerste doorkomst al vierde en stoomde vervolgens vrolijk door om na vijf ronden alweer tweede te liggen achter Leclerc.

Verstappen reed daarna langzaam maar zeker naar de achterkant van de Monegask, alvorens Ferrari in de twaalfde raceronde een virtuele safety car voor Sebastian Vettel aangreep voor een pitstop. Leclerc werd van de soft naar de medium gewisseld, terwijl Verstappen buiten bleef en de leiding overnam in Monza. “Onze banden verkeerden nog in prima staat. We hadden het idee dat een eenstopper zeer wel mogelijk was en hielden we dan ook vast aan dat plan”, licht teambaas Christian Horner tegenover onder andere Motorsport.com de beslissing toe om Verstappen op de baan te laten. “Het tempo dat Max daarna op zijn oude softs reed, was nog steeds zeer indrukwekkend vergeleken met de pace die Leclerc op nieuwe mediums had.”

Pas na 25 ronden dook Verstappen de pits binnen om van de soft naar de medium band te gaan. Leclerc kwam hierdoor terug aan de leiding, terwijl de Red Bull-coureur na zijn bandenwissel tien seconden achter de Ferrari op P2 kwam te liggen. “Het was vervolgens zaak om de banden in de eerste ronden goed te houden”, aldus Horner. “Max kwam niettemin dichterbij aan Charles, die vervolgens naar een tweestopper overschakelde.”

Leclerc stond de koppositie dus weer af aan Verstappen, maar moest daarna een seconde per ronde zien te winnen op de regerend kampioen. ”Het tempo dat Charles op de soft reed was echter onvoldoende om Max te achterhalen. We hadden de race op dat moment goed onder controle,” aldus Horner. Een safety car met nog een handvol ronden te gaan leek nog voor een spannend slot te kunnen zorgen. “We haalden Max naar binnen omdat we nog een nieuwe set softs over hadden en waren vervolgens in de overtuiging dat we op een zeker moment verder zouden racen, aangezien het een vrij onschuldig incident betrof. Maar er kwam uiteindelijk geen herstart, wat teleurstellend was omdat we liever onder groene condities hadden gewonnen. Maar goed, het is geweldig om deze zege op zak te hebben. Max staat er nu fantastisch voor.”

Horner laat weten dat Red Bull Verstappen naar binnen had gehaald tijdens de VSC-periode als Leclerc niet naar de pits was gegaan. En dat Ferrari later in de race de leiding opgaf ten behoeve van een tweede pitstop, vond Horner niet verrassend. “Nee, we begrepen wel waarom ze dat deden“, zegt hij. “Ik denk dat ze strategisch een prima beslissing namen. Maar wij hadden gewoon een snellere auto. Ik denk dat we de race hoe dan ook hadden gewonnen.”

Kan Verstappen ook alle resterende races winnen?

De overwinning in Monza was Verstappens vijfde op rij en elfde van het seizoen, ondanks dat er in België en afgelopen weekend in Monza opnieuw een motorische gridstraf moest worden geïncasseerd. Er lijkt momenteel geen maat te staan op de Limburger, die in theorie bij de volgende race in Singapore al kampioen kan worden. Op de vraag van Motorsport.com of Red Bull ook alle resterende races van 2022 kan winnen, antwoordt Horner: “Dat is wel heel erg veel gevraagd. We doen bovendien nog behoorlijk uiteenlopende circuits aan. Ik bedoel, vergelijk Singapore eens met deze baan hier. Singapore heeft de meeste bochten op de kalender, het is er hobbelig en het is een stratencircuit. Daar wacht ons dus een compleet andere uitdaging."

Horner geeft echter toe dat het er voor de meeste races die er nog aankomen, gunstig uitziet. “We waren snel in Spa, Zandvoort, Monza en zelfs Boedapest. Onze wagen presteert op verschillende circuits dus erg goed.” Van de resterende circuits is Singapore op papier de baan die Red Bull het minst ligt, beaamt Horner. “Ja, dat zou een van de moeilijkere races moeten zijn.”

Video: Samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Italië