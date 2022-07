Track limits speelden afgelopen weekend een hoofdrol op de Red Bull Ring, waar de Oostenrijkse Grand Prix werd verreden. Maar liefst 43 keer werd er tijdens de race op zondag een overschrijding van de track limits geregistreerd en dat leidde uiteindelijk tot een reeks waarschuwingsvlaggen én vier tijdstraffen. Na afloop van de race spraken diverse coureurs dan ook hun onvrede uit over de track limits. Zo noemde Max Verstappen de situatie "een grap", terwijl Mick Schumacher vooral veel problemen met track limits verwacht tijdens de Franse Grand Prix.

Dat sentiment wordt gedeeld door Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. De eindeloze uitloopstroken op Paul Ricard maken het aantrekkelijk om de limiet op te zoeken, terwijl het overschrijden van de track limits tijdwinst kan opleveren. "Het probleem is denk ik dat het karakter van het circuit de coureurs uitnodigt om de track limits te gebruiken. En natuurlijk waren er gedurende het weekend vele, vele coureurs die er overheen gingen. Ik denk dat ik me hier nog niet eens zoveel zorgen maak", blikt Horner terug op de track limits op de Red Bull Ring. "Ik verwacht dat Paul Ricard een groter probleem wordt, omdat je er daar echt tijd mee kan winnen. En je hebt natuurlijk hectaren aan asfalt liggen, dus dat nodigt je ook uit om buiten de baan te rijden."

Seidl begripvol voor missen overtreding Perez in Q2

Daar waar diverse coureurs en teams niet helemaal tevreden waren met de situatie rond de track limits in Oostenrijk, is McLaren-teambaas Andreas Seidl juist blij met de duidelijkheid die de huidige regels scheppen. "Alle teams en coureurs wilden graag meer consistentie en dat is de reden dat we deze zwart-witte regels hebben. Je moet binnen de track limits blijven en dat betekent dat je binnen de witte lijnen moet blijven. Hoewel wij ook een straf kregen, ben ik hier eerlijk gezegd blij mee omdat het voor iedereen eenvoudig te begrijpen is", legt Seidl uit.

Een ander opvallend moment met track limits op de Red Bull Ring was de late straf voor Sergio Perez tijdens de kwalificatie. De Red Bull-coureur kleurde met zijn snelste ronde van Q2 buiten de lijntjes in bocht 8, maar mocht gewoon deelnemen aan Q3. Pas na de kwalificatie werden al zijn tijden in dat segment geschrapt, evenals zijn snelste tijd in Q2. Het gevolg: Perez moest de sprintrace vanaf P13 aanvangen. De late straf leidde tot onbegrip, maar Seidl snapt wel dat er in de hectiek soms iets gemist wordt. "Tijdens een sessie met tijdsdruk en andere onderwerpen waar de stewards en wedstrijdleider naar moeten kijken, kan het denk ik gebeuren dat je het niet meteen ziet of dat je niet meteen een besluit neemt. Je wilt er namelijk ook zeker van zijn als je een besluit neemt en daarom wordt soms pas na de kwalificatie of race een besluit genomen."