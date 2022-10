Horner: F1-toekomst Red Bull staat vast na overlijden Mateschitz

Mateschitz was al enige tijd ziek en overleed zaterdag op 78-jarige leeftijd. Hij was voor 49 procent eigenaar van het Red Bull-concern, dat voor de rest in handen is van de Thaise miljardair Chalerm Yoovidhya (72). Hij is de zoon van Chaleo Yoovidhya, die ooit samen met Mateschitz aan de wieg stond van het inmiddels miljardenconcern Red Bull. Mateschitz was de drijvende kracht achter de talloze sportieve activiteiten van het bedrijf. In de jaren tachtig was Mateschitz al sponsor van Gerhard Berger, die destijds actief was in de Formule 1. Hij nam begin deze eeuw achtereenvolgens Jaguar en Minardi over. Die teams groeiden uit tot Red Bull Racing en AlphaTauri (voorheen Scuderia Toro Rosso).

Red Bull F1-teambaas Christian Horner droeg de zege van Max Verstappen en de behaalde kampioenschappen van dit seizoen op aan Mateschitz. Gevraagd of het overlijden van de Red Bull-topman gevolgen heeft voor de toekomst van het Formule 1-project, is Horner stellig: “Nee, de toekomst staat vast. Er ligt dankzij hem een hele sterke fundering voor de toekomst. In 2026 staat Red Bull op eigen benen als motorfabrikant, dat was tot nu toe het ontbrekende puzzelstuk. Hij had de visie om dat tot in de details te verzorgen. We hebben zijn spirit gebruikt bij het ontwikkelen van een eigen chassis en dat zullen we in de toekomst ook doen met de start van het eigen motorbedrijf.”

Het ging al langere tijd slecht met Mateschitz, maar dat weerhield hem er niet van om zich tot zijn laatste dagen te bekommeren om de toekomst van Red Bull. “Hij was tot vorige week betrokken bij dit project, hij droeg zijn visie nog uit. Hij had een visie en stond achter de oprichting van Red Bull Powertrains, de toekomstvisie voor het team staat op de lange termijn vast. Met zijn bijdrage hebben we alles in Milton Keynes kunnen neerzetten en dat zorgt er ook voor dat Red Bull nog vele, vele jaren een hele sterke positie heeft.”

Voormalig Red Bull F1-coureur David Coulthard over Dietrich Mateschitz