Horner: F1-titelstrijd kan in rechtbank beslist worden door inflatie

De Formule 1 introduceerde in 2021 een budgetplafond, waarmee paal en perk werd gesteld aan de uitgaven die de teams mogen doen. Vorig jaar lag de limiet op 145 miljoen dollar, dit jaar mogen de teams maximaal 140 miljoen dollar uitgeven. Wel zijn er enkele uitzonderingen die niet meetellen voor het budgetplafond, zoals onder meer de lonen van de coureurs. Desondanks hebben diverse teams op dit moment grote moeite om onder het budgetplafond te blijven. Onder meer Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes hebben aangegeven dat het vrijwel onmogelijk is om daaraan te voldoen, doordat er dit jaar sprake is van een zeer hoge inflatie. Om die reden hopen diverse teams, met Red Bull voorop, dat de FIA ingrijpt.

Teambaas Christian Horner hamert er tegenover Sky Sports op dat het budgetplafond verhoogd moet worden, omdat de inflatie een factor is die buiten de macht van de teams ligt. "Je hebt controle over de manier waarop je je auto ontwerpt. Dat is iets wat je samen met je groep engineers creëert. Je hebt controle over je eigen lot", zegt Horner. "Op dit moment zien we dat we geen controle hebben over de inflatiekosten die huishoudens over de hele wereld treffen. In het Verenigd Koninkrijk zien we een voorspelde inflatie van 11 procent. Dat heeft directe gevolgen voor personeel, ruwe materialen, elektriciteit, grondstoffen en geleverde onderdelen. Ik denk dat het echt een overmachtssituatie is waar de FIA iets aan moet doen."

'Zonder ingreep kan budgetplafond voorgoed verdwijnen'

Als de FIA besluit om niets te doen, dan kan dat volgens Horner desastreuze gevolgen hebben. Zo zouden er banen verloren kunnen gaan, maar zou het budgetplafond ook in zijn geheel weer kunnen verdwijnen. "Ik denk dat de topteams elk zo'n 200 tot 300 mensen zouden moeten ontslaan om dit het hoofd te bieden. Is dat de juist?", vraagt Horner zich af. "Het probleem is dat het budgetplafond voorgoed verdwijnt als het hard faalt. We moeten een oplossing vinden voor dit probleem. Niemand had dit kunnen voorspellen. We hebben het budgetplafond met 35 miljoen dollar verlaagd tijdens de pandemie, maar niemand had kunnen voorspellen voor welke problemen we nu zouden staan."

Er zijn teams die hebben aangegeven dat zij op koers zijn om onder het budgetplafond te blijven in 2022, maar Horner benadrukt dat minimaal de helft van de renstallen in de problemen gaat komen. Voor het overtreden van het financiële reglement kunnen forse straffen uitgedeeld worden en in het ergste geval kunnen teams gediskwalificeerd worden. Het kampioenschap zou achter de groene tafel beslist kunnen worden en dat moet hoe dan ook voorkomen worden, vindt Horner. "We willen niet dat de titelstrijd in de rechtbank of in Parijs bij de FIA beslist wordt. We hebben dit jaar nog zes maanden over om dit op te lossen, dus we moeten nu handelen."