Horner: "F1-teams moeten circuits als Spa en Monaco beschermen"

De Formule 1-organisatie werkt momenteel hard aan het samenstellen van de nieuwe kalender voor 2023. Door de toegenomen populariteit van de koningsklasse heeft de F1 meer dan voldoende locaties om Grands Prix te organiseren. Komend seizoen komt een aantal nieuwe banen op het programma, maar daardoor verdwijnen er ook een paar. Spa-Francorchamps en Monaco staan al sinds jaar en dag op de kalender, maar dreigen in een roulatiesysteem terecht te komen of helemaal te verdwijnen. F1 heeft eerlijk heeft toegegeven dat historie niet meer voldoende is. Ook staan ze niet op de voorlopige F1-kalender voor 2023. Dit kan op weerstand rekenen, waaronder van Red Bull-baas Christian Horner.

"Spa is absoluut een historische race", zegt Horner tegen Sky Sports. "Circuits als Silverstone, Monaco, Spa en Monza behoren tot de grotere en meer historische banen. We moeten deze behouden en echt beschermen. Het is prachtig dat er nieuwe locaties bij komen en dat er interesse is, maar je moet historie behouden. Het is alsof je een ATP-tennisseizoen draait zonder Wimbledon. Het hoort bij de geschiedenis en zit in het DNA van de sport en we laten zeker onze mening horen. Maar je moet wel vertrouwen hebben in de mensen die de zaak runnen. Stefano [Domenicali] weet wat hij doet. Hij heeft de leiding over de investeerders. Zij worden weer gedreven door andere dingen, zoals waar de inkomsten en interesse vandaan komen. Uiteindelijk moeten ze afwegen of ze een extra race in de Verenigde Staten willen of een Grand Prix op Spa."

De Formule 1 kan zich voor 2023 misschien opmaken voor het langste seizoen ooit. Met de terugkeer van Qatar en China, de toevoeging van Las Vegas, de eventuele toetreding van Zuid-Afrika en het misschien verdwijnen van Paul Ricard en Spa, komt het rooster op een totaal van 24 Grands Prix uit. De koningsklasse heeft in de geschiedenis van de sport nog nooit zoveel races gehad en kent voor- en tegenstanders voor de uitbreiding van het programma. Vindt Horner dat een goede stap voor F1?

"Je praat hier over 24 van de 52 weekends in een jaar", vervolgt hij. "Het voelt wel als té veel, maar als je vervolgens kijkt naar de nieuwe locaties, denk je: ik kan nog wel een extra weekend, als onder meer Las Vegas en Zuid-Afrika erbij komen. China komt wellicht ook terug. Dat is een belangrijke markt. Ze doen er alles aan om de weekenden in te korten en operationeel gezien draaglijker te maken voor de teams en het reizende personeel. Maar het zit nu wel op de limiet."