Max Verstappen begon de Grand Prix van België na een versnellingsbakwissel als zesde, al noteerde hij wel een razendsnelle tijd in de kwalificatie op vrijdag. De Red Bull-coureur was toen acht tienden rapper dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde, maar door de gridstraf van Verstappen wel helemaal vooraan mocht beginnen. Het kostte Verstappen zondag zeventien rondjes om de leiding op Spa-Francorchamps van teamgenoot Sergio Perez over te nemen. Daarna verdween hij aan de horizon en won met een voorsprong van 22 seconden op Checo en 32 seconden op Leclerc.

Red Bull Racing kent voorlopig een bijzonder sterk Formule 1-seizoen. Tot op heden kwam er elke race een RB19 als eerste over de meet, waarvan het tien keer die van Verstappen was en twee keer die van Perez. Met 125 punten voorsprong gaat de tweevoudig wereldkampioen fier aan de leiding in de WK-stand en lonkt een derde titel. Teambaas Christian Horner, die in het verleden met Sebastian Vettel al heel wat successen boekte, is onder de indruk van Verstappen.

"Hij is op dit moment superieur. Het is ongelofelijk knap", zegt de Red Bull-chef over de prestaties van de 25-jarige coureur. "Waar we op dit moment getuige van zijn met Max, is iets dat je eens per generatie ziet." Op de vraag wat Checo niet kan, wat Verstappen wel doet, antwoordt de Brit: "Net als alle geweldige coureurs heeft hij net wat meer capaciteit. We zien op dit moment met hem dat hij het vermogen heeft om de banden en de race te lezen. Hij haalt er absoluut alles uit. Het is geweldig om te zien. Ik denk dat hij op dit moment op de toppen van zijn kunnen presteert."

Motorsport.com sprak kort na afloop van de Grand Prix van België met Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker, die Verstappen naar Toro Rosso en later Milton Keynes bracht, deelt dezelfde mening als collega Horner.