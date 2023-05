Horner onder indruk in Monaco: "Mediums Verstappen nog beter dan harde band Alonso"

Ondanks dat Sergio Perez een hondsberoerd weekend achter de rug heeft in Monaco staat Christian Horner de verzamelde pers met een brede lach te woord in het zogenaamde energy station van Red Bull. Ook race nummer zes van het Formule 1-seizoen 2023 is winnend afgesloten. "Max heeft zeventig procent van het werk gisteren al gedaan in sector 3. Die ronde zal de boeken ingaan als één van de beste ronden aller tijden hier in Monaco", trapt Horner zijn verhaal af.

De Brit raakt nauwelijks uitgepraat over de poging die in extremis pole-position bracht. "Ik keek natuurlijk live mee met de telemetrie. In sector 1 evenaarde hij zijn beste tijd zo'n beetje en in sector 2 zag je hem het al gestaag opbouwen. Vanaf het zwembad heeft hij echt iets geweldigs laten zien. Hij is daar in het verleden natuurlijk gecrasht en die bochtencombinatie eist bijna alle coureurs wel vroeg of laat op als slachtoffer, maar dat was perfect op de limiet. In Rascasse heeft hij nagenoeg iedere vangrail geraakt die er staat. Door de laatste bocht naar start-finish zat hij ook weer op de limiet. Toen hij uit de auto stapte, kon je ook gewoon aan hem zien hoeveel adrenaline hij had en hoezeer dit op het randje was. Het was echt win it or bin it. Ongelooflijk om te zien."

Verstappen heeft daarmee iets aan zijn teambaas getoond wat hij naar eigen zeggen nog maar één keer eerder heeft gezien, maar toen met een andere afloop. "Eigenlijk was dit de voltooiing van die waanzinnige ronde die hij bijna tot een goed einde had gebracht in Saudi-Arabië 2021."

"Dacht 'shit' toen bandenwarmers van de auto's kwamen"

Op zondag leek het vervolgens een kwestie van consolideren, maar dat was buiten regen en dus zeer veel hectiek gerekend. "Zijn eerste taak was om de start goed voor elkaar te krijgen en dat gebeurde feilloos. Daarna wist hij vrij snel de marge van een pitstop ten opzichte van Ocon te krijgen en tien seconden ten opzichte van Alonso, hetgeen belangrijk was voor het safety car-window. Maar Max is vooral goed met de banden omgegaan. Hij wist ze zolang in leven te houden dat wij konden wachten om te zien wat er met het weer zou gebeuren. Met de kennis van nu hadden we misschien één ronde eerder moeten stoppen voor intermediates, maar toen het eenmaal regende, is hij rustig gebleven en heeft hij de race snaarstrak uitgereden."

Horner stipt hiermee meteen enkele interessante aspecten aan, allereerst de keuze om op mediums te starten. "Toen iedereen de bandenwarmers van de banden haalde en we zagen dat het ongeveer fifty-fifty was tussen medium en hard dachten we wel 'oh shit, stel dat die medium er sneller aangaat dan gedacht en dat we buiten het window met de regen vallen..." Op de vraag van Motorsport.com of starten op hard misschien beter was geweest, vervolgt Horner: "Het probleem is dat je met verschillende strategieën altijd voor- en nadelen hebt. Onze berekeningen lieten zien dat starten op medium en dan naar hard gaan de snelste optie zou zijn. Door op de harde band te starten kun je misschien wel eens een gelukje krijgen, maar eerlijk gezegd waren de mediums van Max toen de regen kwam nog beter dan die harde banden van Alonso. Dat zegt alles over hoe Max ze in leven heeft gehouden."

Waar Horner aangeeft dat één ronde eerder stoppen misschien beter was geweest, wordt de keuze in de praktijk bij het zogenaamde crossover point vooral bij de coureur gelegd. Zo zei Gianpiero Lambiase letterlijk: "Max, laat jij maar weten wat je nodig hebt om de auto op de baan te houden." Horner voegt toe dat blind vertrouwen tussen de coureur, engineer en strategie-afdeling op zo'n moment cruciaal is. "Absoluut, maar we hadden zoveel marge en hoefden dus niets overhaast te doen. We moesten vooral zorgen dat we geen verkeerde beslissing zouden nemen. Dat was nog belangrijker dan de snelheid van de keuze. Het was ook niet zo dat het circuit meteen overspoelde met regen. We konden dus prima vier à vijf seconden verliezen tijdens een in-lap en nog steeds voor Fernando weer de baan op komen. Toen we Fernando op slicks de pits uit zagen komen, dachten we meteen 'oké, dat gaan we dus niet eens proberen...'

Het totaalplaatje maakt dat de Grand Prix van Monaco volgens Horner één van Verstappens beste F1-weekenden tot nu toe is geweest: "Dat kwalificatierondje was zeker één van de beste uit zijn carrière. Tijdens de race heeft hij zich vooral volwassen en rustig getoond. Je hoort ook aan de radioberichten hoeveel vertrouwen er is tussen de coureur en de engineer, de band die zij hebben is bijzonder. Tel daar het bandenmanagement bij op en het is echt een bijzonder weekend geweest."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Monaco 2023