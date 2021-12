Horner: “Voelde alsof F1 ervaring Whiting miste in Saudi-Arabië”

De titelstrijd in de Formule 1 stelt absoluut niet teleur in 2021 en ook in de Grand Prix van Saudi-Arabië gebeurde weer genoeg wat gespreksstof opleverde. Niet voor het eerst dit seizoen namen Max Verstappen en Lewis Hamilton het in een rechtstreeks duel tegen elkaar op en het was ook niet de eerste keer dat daarbij de limiet werd opgezocht. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf tellen voor het verlaten van de baan en het behalen van een voordeel in duel met Hamilton, nadat hij eerder voor eenzelfde vergrijp al twee plaatsen moest inleveren bij de tweede herstart. Later wilde de Red Bull-coureur zijn concurrent de positie teruggeven, maar door een miscommunicatie raakten zij elkaar daarbij. Na de race moesten zij zich verantwoorden bij de stewards en kreeg Verstappen daar een tijdstraf van tien seconden voor.

Bij Red Bull Racing zijn ze in ieder geval niet tevreden met enkele besluiten die door de wedstrijdleiding werden genomen. “Vrijwel ieder besluit was tegen ons, net zoals in Doha enkele weken geleden. Zaterdag zagen we ook twee incidenten die… laten we zeggen dat het op zijn minst variabel is geweest”, vertelde teambaas Christian Horner na de race in Jeddah, die uiteindelijk werd gewonnen door Hamilton. De verbazing van Horner ontstond al bij de tweede code rood. Red Bull mocht van wedstrijdleider Michael Masi kiezen: of Verstappen zou achter Hamilton moeten plaatsnemen op de grid bij de herstart, of het voorval bij de eerste herstart zou naar de stewards worden doorverwezen.

“Het leek een beetje alsof we op de markt stonden [te onderhandelen], dat was ongebruikelijk. En ja, dit heb ik nog niet eerder gezien. We hebben natuurlijk onze eigen argumenten aangevoerd, en ik weet zeker dat Mercedes hetzelfde deed Het was gewoon heel frustrerend”, blikte Horner terug op het voorval. Ook bij de andere besluiten van de stewards zette hij vraagtekens. "We hadden niet het gevoel dat de vijf seconden tijdstraf echt gerechtvaardigd was. En we vonden zeker dat Lewis gewoon tegen de achterkant van Max’ auto reed. Er komt dus een hoorzitting, maar het leek erop dat hij gewoon probeerden te vermijden dat hij hem zou inhalen, omdat hij de DRS niet wilde mislopen."

'Formule 1 is overgereguleerd'

De GP van Saudi-Arabië bewees volgens Horner ook dat het leiderschap van voormalig wedstrijdleider Charlie Whiting gemist wordt. “Ik denk dat we overgereguleerd zijn. En dan de scheidsrechter. Er zijn regels over tien wagenlengtes als maximale afstand, maar weet je, de formatieronde is geen formatieronde als het een herstart is… Het voelt alsof er te veel regels zijn. Het voelde alsof de sport Charlie Whiting miste. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar de ervaring die hij had… Het is natuurlijk frustrerend, maar het is ook moeilijk voor Michael [Masi] en de stewards, vooral op zo’n soort locatie, dit soort circuits, de hoeveelheid brokstukken en de typen bochten die er zijn. Maar ja, het is voor iedereen hetzelfde.”

