Horner: F1 heeft geluisterd naar zorgen om 'Frankenstein-auto's'

Op de achtergrond werkt de Formule 1 hard aan de regels voor het seizoen 2026, wat ingrijpende veranderingen met zich meebrengt voor het chassis en de motoren. De plannen van de Formule 1 leidden echter ook tot zorgen bij teams dat coureurs op rechte stukken moesten terugschakelen om de batterijen op te laden - mede door de grotere nadruk op het elektrische vermogen van de motor. Onlangs kwam op basis van simulaties ook naar buiten dat de auto's op rechte stukken kunnen spinnen door de actieve aerodynamica, al waren die tests ook juist bedoeld om aan te tonen dat iets niet werkt.

Vorig jaar waarschuwde Red Bull-teambaas Christian Horner al voor zogenaamde 'Frankenstein-auto's' als gevolg van de nieuwe regels. Nu de laatste puntjes juist op de i worden gezet, ziet Horner de situatie wat positiever in. "Er staan natuurlijk enorme veranderingen te wachten in 2026", zegt Horner. "Het is eigenlijk ongekend omdat zowel het chassis als de krachtbron aangepast wordt. Natuurlijk zijn er wat onbekende factoren, maar de FIA verricht veel werk. Ze werken samen met de teams. We hebben ons een jaar of twee geleden duidelijk uitgesproken over een aantal van de kwesties. Daar is naar geluisterd en er is rekening mee gehouden. Er is solide vooruitgang geboekt, zou ik zeggen. Het is een blanco vel papier met alle aspecten van de nieuwe formule, dus het wordt fascinerend om te zien hoe de ingenieurs de verschillende regels interpreteren. 2026 zou er heel anders uit kunnen zien", voorspelt de Brit.

Ongewenste effecten

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het vooral belangrijk dat de nieuwe regels geen ongewenste negatieve effecten hebben voor het spektakel op de baan. "We vinden het goed dat er zo intens wordt samengewerkt tussen de teams en de FIA", zegt Stella. "Het is normaal dat je bij nieuwe regels wat ideeën hebt en dat je misschien een aantal testrondes hebt die je goed wil valideren. Tot nu toe zijn we tevreden. Het is, zoals we al vaker hebben gezegd, belangrijk dat we de reglementen aanpassen zodat we onbedoelde implicaties vermijden, zoals we tot op zekere hoogte hebben gehad met deze generatie auto's. We hebben het geen problemen genoemd, maar uitdagingen. Maar porpoising bezorgde ons bijvoorbeeld zeker wel kopzorgen. Niet alleen voor de engineers, maar ook voor de coureurs. Ik ben dus blij met wat we tot nu toe zien, het is een goede samenwerking."

Naar verwachting zal de eerste versie van de 2026-regels rond juni klaar zijn, maar de kans bestaat dat de regels vanaf dat moment hier en daar aangepast worden omdat teams mazen in de wet vinden. "Er is nog wat tijd voor een eerste versie van de regels en ik denk ook dat er later nog wat verduidelijking zal komen. Er is dus nog tijd", voegt Stella toe. "Maar het is absoluut belangrijk dat we snel op één lijn komen, want anderhalve maand kan behoorlijk snel voorbijvliegen."