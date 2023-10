Horner: F1 moet fans om mening over sprintraces vragen voordat we doorgaan

Christian Horner liet vorige week in Austin al weten dat sprintraces volgens hem nog niet brengen wat ze zouden moeten toevoegen aan de Formule 1. Nadien is duidelijk geworden dat F1 aan manieren denkt om de sprints onder handen te nemen, wellicht al voor 2024. Zo wordt er gesproken over prijzengeld van een miljoen, reversed grid of zelfs een op zichzelf stand sprintkampioenschap. Max Verstappen was over dat laatste vrij helder, toen hij er in Mexico-Stad naar werd gevraagd door deze website. "Ik haal geen enkele voldoening uit het winnen van een sprint. Waarom moeten we steeds weer iets nieuws uitvinden of proberen? In het voetbal zijn de regels toch ook niet ieder jaar anders?"

Verstappen voelt weinig voor welk sprintformat dan ook en stelt dat de Formule 1 gewoon dicht bij het eigen DNA moet blijven, met sec hoofdraces en auto's die elkaar kunnen volgen. Ziet Horner wel iets in de nieuwe sprintideeën of wordt het zo langzaam aan tijd om het hele sprintformat maar overboord te gooien? "Nou, het zou interessant zijn om aan het eind van dit jaar eens naar de data te kijken, om te kijken hoe populair de sprintraces nou echt zijn. Uiteindelijk doen we dit namelijk allemaal voor de fans, om hen een aantrekkelijker raceweekend te kunnen bieden", begint Horner zijn antwoord op een vraag van Motorsport.com.

"Het concept van de sprintraces is nog altijd vrij nieuw. We moeten vooral heel eerlijk richting onszelf zijn. We kunnen onze eigen auto's altijd verbeteren, maar dat geldt ook voor het format als geheel. Aan het eind van dit jaar moeten we de sprints open en eerlijk bekijken", vervolgt de Red Bull-teambaas zijn verhaal in de persconferentie. "Dan hebben we alle cijfers en alle informatie en moeten we onszelf de vragen stellen: wat kunnen we beter doen en wat moeten we aanpassen om het evenement te verbeteren? Ik denk in ieder geval dat er veel dingen zijn die we anders kunnen doen om de zaak beter te maken."

Parc fermé-regels een grap: "Engineers kunnen vrijdag wel naar huis gaan"

Gevraagd wat er in de ogen van Horner anders kan, haakt de Brit in: "Ik denk dat parc fermé in ieder geval een grap is op deze manier. Dat is gewoon niet goed. Je hebt maar één sessie om je auto af te stellen en daarna kunnen de engineers eigenlijk net zo goed naar huis gaan", duidt hij erop dat parc fermé aan het begin van de kwalificatie van kracht is en er daarna niet meer aan de afstelling mag worden gewerkt. "Daar moeten we sowieso naar kijken. Ik ben er ook van overtuigd die parc fermé-regels hebben bijgedragen aan de rijhoogteproblemen en dat teams buiten het reglement zijn gevallen in Austin. Eigenlijk is de sprintrace nu gewoon een long run op zaterdag. Er zijn niet echt risico's aan verbonden en ook geen beloningen of prikkels."

Het betekent dat er een open discussie zou moeten plaatsvinden, waarvan de uitkomst nog niet op voorhand vaststaat. "We moeten kijken hoe we het format interessanter kunnen maken voor de coureurs. Als de coureurs het leuk vinden en als de teams het leuk vinden, dan is de kans groot dat de fans het uiteindelijk ook leuk vinden." Dat laatste is volgens Horner echter wel het allerbelangrijkste aspect. De volgers van de sport moeten serieus worden genomen en moeten naar hun mening worden gevraagd alvorens tot een keuze te komen. "We moeten ook naar de fans stappen en hun feedback zien te krijgen. We moeten erachter zien te komen wat zij graag willen", sluit Horner af.

Video: Horner over de sprintideeën en de vrijdagtrainingen in Mexico besproken tijdens een nieuwe F1-update