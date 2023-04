Waarom Horner denkt dat Verstappen geen populariteit verliest door F1-succes

Wie tegenwoordig een Formule 1-race bezoekt, ziet veel donkerblauwe en oranje shirtjes op de tribunes. De fans van Red Bull Racing, en in het bijzonder Max Verstappen, weten de circuits goed te vinden om hun favoriete coureur aan te moedigen. Dat de regerend tweevoudig wereldkampioen zo goed scoort qua populariteit, kan echter snel veranderen als de successen zich blijven opstapelen. Christian Horner zag het gebeuren met Sebastian Vettel, die tussen 2010 en 2013 vier opeenvolgende wereldtitels behaalde bij Red Bull en talloze races won, die hij steevast vierde door één vinger op te steken. De successen en zijn bijbehorende manier van vieren deden de populariteit van de Duitser geen goed.

Toch sloot Vettel zijn F1-carrière vorig jaar af als een van de populairste coureurs op de grid. Daar heeft Horner wel een verklaring voor. "Alles verandert denk ik met de tijd. Sebastian won, stapte uit de auto en had daarna de vervelende gewoonte dat hij die ene vinger in je gezicht duwde. Als je in welke sport dan ook iemand hebt die aan de lopende band wint, dan is het denk ik makkelijk om aan populariteit te verliezen", zegt Horner in de podcast Talking Bull. "Sebastian was bovendien een gesloten persoon, hij gaf op emotioneel vlak weinig weg van hemzelf en hij liet mensen eigenlijk nooit zien wie hij echt was. Toen hij ouder werd, voelde hij zich denk ik steeds meer op zijn gemak om zichzelf te uiten en om de mensen zijn echte karakter en waarden te laten zien. Dat vond men geweldig en daardoor is hij enorm populair geworden tegen het einde van zijn carrière."

Hoewel Verstappen momenteel de dominante factor is in de Formule 1 en volgens de theorie van Horner dus snel uit de gratie zou kunnen raken bij het publiek, denkt de 49-jarige teambaas niet dat zijn huidige pupil hetzelfde lot beschoren is. "Max is denk ik een heel ander karakter. Hij heeft zijn hart op de tong. De leeuw op de bovenkant van zijn helm staat daar met een reden: hij rijdt als een leeuw, hij heeft een leeuwenhart en hij is immens getalenteerd. Je weet gewoon dat hij 110 procent gaat geven", aldus Horner. "Het is geweldig om te zien hoeveel steun hij over de hele wereld krijgt, maar ook hoeveel steun Checo [Perez] krijgt."