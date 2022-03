Nadat hij in Abu Dhabi beslag legde op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 liet Max Verstappen er geen gras over groeien. Een minuut nadat hij over de finish kwam op het Yas Marina Circuit, gaf hij via de teamradio te kennen dat hij zichzelf nog een lange tijd bij Red Bull Racing zag rijden. “Laten we dit nog tien tot vijftien jaar samen doen”, waren de woorden die de Nederlander uitsprak. Dat sentiment werd binnen Red Bull gedeeld. Helmut Marko maakte al kort na de seizoensfinale duidelijk dat het verlengen van Verstappens contract een van de prioriteiten was deze winter.

Daar bleek niets aan gelogen, want donderdag maakte Red Bull bekend dat Verstappen zijn contract heeft verlengd. De 24-jarige coureur had een overeenkomst tot en met 2023, maar daar worden daarna nog eens vijf seizoenen aan vastgeplakt. “Dat Max tot en met eind 2028 heeft getekend bij Oracle Red Bull Racing laat echt zien wat onze intenties zijn”, vertelt teambaas Christian Horner over de contractverlenging van Verstappen, die daarmee in een klap de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden wordt. “Het laat de wederzijdse toewijding van Max en Red Bull zien. Dit is fantastisch nieuws voor het team, het laat van toewijding van beide kanten en geloof in wat wij doen zien. Wat is een betere manier om het seizoen te beginnen dan met het verlengen van dit contract? Het is fenomenaal voor ons dat hij tot en met 2028 heeft bijgetekend.”

Red Bull blij met continuïteit richting 2026

Met de eerste wereldtitel op zak kan Verstappen met een iets vrijer gevoel gaan jagen op meer successen. Ondanks de grote vraagtekens die door de grote reglementswijzigingen zijn ontstaan, is dat ook het doel voor Horner en Red Bull. “Onze eerste focus is op het behouden van de WK-titel en het startnummer 1, waar we afgelopen jaar zo hard voor gevochten hebben. De komende jaren vormen een spannende periode met de nieuwe technische reglementen. Het is belangrijk dat we deze optimaliseren en in 2026 hebben we dan een nieuwe motor van Red Bull Powertrains in de auto.”

In 2026 komt er een nieuwe motorformule in de Formule 1 en dat is voor Red Bull het moment om zelf als motorleverancier in te stappen. Daarvoor heeft het Red Bull Powertrains reeds opgezet. Het wordt een grote verandering voor het team, dat tot dusver altijd motoren van andere fabrikanten gebruikte, maar Horner vindt het prettig dat de renstal dan in ieder geval stabiliteit heeft qua coureurs. “Ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om continuïteit te hebben. Daar hebben wij altijd in geloofd”, geeft Horner toe. “Dat we Max in de auto hebben op de lange termijn en tijdens de transitie naar de nieuwe reglementen in 2026, het moment dat wij motorfabrikant en -leverancier worden, is voor ons fantastisch.”

Video: Max Verstappen over zijn contractverlenging