De Formule 1-kalender heeft de afgelopen jaren veel nieuwe toevoegingen gezien. Locaties als Saudi-Arabië, Miami, Qatar en Las Vegas vonden hun weg naar de Formule 1, maar dat ging niet altijd ten koste van een andere locatie. Gevolg daarvan is dat de kalender de afgelopen jaren flink is uitgebreid. Het was dit jaar de bedoeling dat er al 24 races verreden zouden worden, maar na het schrappen van de Chinese Grand Prix vanwege de strenge coronamaatregelen die daar eind vorig jaar nog golden en de afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna is dat aantal naar 22 gegaan. Volgend jaar moeten er wel 24 races verreden worden, wanneer de Chinese Grand Prix terugkeert en er verder geen races worden afgeblazen.

De uitbreiding van de Formule 1-kalender leverde vanuit teams en coureurs kritiek op, aangezien dit voor meer druk op het personeel van de teams zorgt en er steeds vaker double-headers of triple-headers op de kalender staan om de vele races te kunnen verrijden. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner toont zich geen voorstander van het alsmaar uitbreiden van de Formule 1-kalender.

Gevraagd door Financial Times naar het maximale aantal races dat Horner zou willen zien, antwoordt hij met een lach: "Ongeveer achttien. Het probleem is, Stefano [Domenicali, de CEO van de Formule 1] komt opdraven en ze voeren steeds hetzelfde trucje uit: 'Misschien kunnen we niet naar Silverstone, Monza is wat onzeker'. Wij zeggen dan dat we circuits als Monaco, Monza en Silverstone niet kunnen verliezen. En dan zegt hij: 'Maar wat dachten jullie dan van Las Vegas?' Oké, we gaan wel naar Vegas. 'En Miami?' Oké, daar gaan we ook wel naartoe. Ze komen steeds met geweldige locaties en races aanzetten."

"Het is lastig om daar nee tegen te zeggen, maar je bereikt op een gegeven moment een punt van verzadiging", waarschuwt Horner. "23 races is een krankzinnig aantal, een enorme hoeveelheid kilometers die we in een seizoen moeten afleggen. Het is beter om wat concurrentie voor de huidige plekken op de kalender te hebben dan alleen steeds alleen maar nieuwe races toe te voegen. Je bereikt op een gegeven moment een breekpunt, en voor mijn gevoel zitten we daar niet ver vandaan."

Voordat de race in Imola werd afgelast, zou die race de eerste van een triple-header met Monaco en Barcelona vormen. Voor de teams was het al een drukke periode, met de double-header van Azerbeidzjan en Miami net achter de kiezen. Toch lijkt de kans niet groot dat de Formule 1 de kalender gaat inkrimpen, waardoor dat soort lange weken wegvallen. Horner heeft in ieder geval een duidelijk maximum voor ogen. "Voor mij is 23 het maximum. Het reisschema is wreed." Horner stipt bovendien aan dat het ook veel van fans vraagt om 23 zondagen per jaar aan de Formule 1 te wijden. "Ze moeten dan steeds twee uur van hun zondagmiddag of zondagavond opgeven, het is een grote toewijding om een volledig seizoen te volgen. Ik denk dat dat genoeg is."