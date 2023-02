De Formule 1 heeft de laatste jaren mede dankzij het succes van de Netflix-serie Drive to Survive een flinke groei doorgemaakt in de Verenigde Staten. Zo stonden er in 2022 al twee races op Amerikaans grondgebied op de kalender met Miami en Austin. Wat er echter nog aan ontbrak, was een Amerikaanse coureur op de grid. Alexander Rossi was in de laatste races van 2015 de laatste Amerikaan die aan de start stond in de Formule 1, maar in 2023 komt daar verandering in. Logan Sargeant mag in Bahrein opdraven voor zijn debuut in de koningsklasse. De coureur uit Florida krijgt de kans om zich te bewijzen bij Williams, waar hij aan de zijde van Alexander Albon komt te rijden. Hij krijgt met Miami, Austin en Las Vegas ook meteen drie thuisraces.

Een Amerikaanse coureur op de grid kan voor de Formule 1 het laatste ingrediënt zijn om de populariteit van de sport in de Verenigde Staten enorm te vergroten. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet dat ook zo, maar hij betwijfelt of Sargeant daar de juiste man voor is. "Het is geweldig dat hij erbij is. Hij is ook een getalenteerde jongen, maar wat hij kan doen gaat beperkt zijn", vertelt hij aan de New York Post. Het probleem is dat mensen niet echt warm lopen voor een veertiende of vijftiende plaats. Als hij vooraan zou meestrijden in een competitieve auto, dan zou je iets vergelijkbaars krijgen als wat er gebeurde met Fernando Alonso in Spanje, of de reactie in Mexico op Checo [Perez]."

Afgaande op 2022 lijkt Sargeant bij Williams geen aanspraak te maken op de topklasseringen, daarnaast geldt ook dat hij in de klassen onder F1 nooit grote successen heeft gevierd. De rijder uit Fort Lauderdale is in de ogen van Horner dus niet de coureur die de koningsklasse een enorme boost gaat geven in de Verenigde Staten, maar wat is daar dan wel voor nodig? Daarvan heeft de Brit een duidelijk beeld. "Stel je voor dat er een Amerikaanse Max Verstappen was. Dus wat we nodig hebben, is een Amerikaanse coureur die kan vechten om overwinningen en wereldkampioenschappen."

