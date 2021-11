Horner biedt excuses aan: "Maar ik wijs en schreeuw niet naar camera's"

De Grand Prix van Qatar was niet de meest enerverende race van het seizoen, maar in de aanloop gebeurde er wel genoeg. Zo moest Max Verstappen op het matje komen voor het negeren van dubbel geel, al wist hij op dat moment zelf al dat hij achteruit zou gaan op de grid. De bevestiging kwam anderhalf uur voor de start. Vooral de gang van zaken heeft kwaad bloed gezet bij de Red Bull-kopstukken en emotionele reacties uitgelokt. Zo liet Helmut Marko optekenen dat de FIA vooral naar zichzelf moet kijken en sprak Horner van "een malafide marshal" die op eigen houtje handelde.

Die woorden kwamen de Brit op een bezoekje aan de stewards en een officiële waarschuwing te staan. "Ik heb mijn excuses aangeboden en duidelijk gemaakt dat het niet als een persoonlijke aanval was bedoeld. Mijn frustratie was meer dat er drie à vier auto's langs konden rijden zonder dat er ook maar een gele vlag werd getoond en bij ons werd er wel ineens met dubbel geel gezwaaid", zegt Horner tegen onder meer Motorsport.com. "Dat wilde ik duidelijk maken en volgens mij zijn de excuses inmiddels wel aanvaard." Dat laatste is inderdaad het geval, waardoor de wedstrijdleiding een boete of een andere sanctie overbodig acht.

Vergelijking met Wolff

In het verdict van de stewards valt overigens wel te lezen dat de reactie van Horner een gevolg is van de immense druk die bij deze titelstrijd hoort. Horner heeft vrijdag echter nog aangegeven dat hij die druk niet zozeer voelt en dat hij eerder overspannen reacties bij collega Wolff ziet. "Ik ben niet echt een emotioneel persoon. Ik ben vooral eerlijk en zeg wat ik ergens van vind. Of ik spijt heb van mijn gedrag in de voorbije dagen? Nee, ik heb geen probleem met hoe ik mezelf heb gedragen en zou het zo weer doen. Het enige was dat een marshal zich aangevallen voelde en dat was niet de bedoeling", zo vervolgt de Brit. Horner blijft er met een subtiele sneer ook bij dat hij zichzelf beter in toom kan houden dan collega Wolff. "Ik denk dat wij onze emoties aardig goed verborgen hebben. Ik heb in ieder geval niet naar camera's gewezen of geschreeuwd..."

Los van dit onderlinge steekspel tussen Horner en Wolff blijft overeind dat de FIA wat steken heeft laten vallen. Zo zijn de gele vlaggen van de marshal niet gepaard gegaan met een signaal op het stuur van coureurs of op de FIA-schermen. "Daar was mijn frustratie natuurlijk op gericht en daar heb ik ook geen uitleg over gekregen", vervolgt Horner in zijn mediasessie. De Red Bull-voorman voegt toe dat er veel te leren valt van afgelopen weekend, al wil hij dat niet concreet maken. "Dat zijn vragen voor de FIA. Ik heb mijn mening eerder al gegeven en daar waren ze blijkbaar niet blij mee."

Ook Red Bull-baas Mateschitz heeft "een sterke mening"

Het gevalletje van Horner past naadloos in alle controverse die de voorbije Formule 1-weekenden toch al hebben opgeleverd. Horner heeft zijn ongenoegen geuit, Marko eveneens en volgens Horner is ook Dietrich Mateschitz - de grote baas bij Red Bull - ontevreden over enkele recente ontwikkelingen. "Volgens mij geeft hij liever geen commentaar in het openbaar, want ik weet wel zeker dat hij ook een hele sterke mening over deze zaken heeft." Het gaat onder meer over de flexibele vleugel van Mercedes en het verzoek van dat team na de Braziliaanse Grand Prix. Het zijn allemaal zaken die bijzonder lang hebben geduurd, al snapt Horner wel dat de stewards veel tijd hebben genomen voor hun besluiten. "Het is ongebruikelijk dat het zoveel tijd kost, ja, maar ik snap het wel doordat er erg veel op het spel staat. Ze willen het natuurlijk gedegen doen om het juiste besluit te kunnen nemen en ook om ervoor te zorgen dat het besluit niet zomaar kan worden weerlegd."

